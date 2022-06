Kosten für Pflegeheimaufenthalt steigen kontinuierlich

Main-Tauber-Kreis. Die Zahl der älteren und Hochbetagten steigt im Main-Tauber-Kreis und die Gewährleistung der Pflege wird durch den Fachkräftemangel immer schwieriger. Außerdem sind Pflegeplätze teuer und belasten auch die öffentlichen Kassen. Wie die Situation im Main-Tauber-Kreis aussieht, beleuchtete Nicole Schwarz, Leiterin des Amts für Pflege und Versorgung, den Mitgliedern des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immer mehr Hochbetagte

„Die Leute werden älter, aber nicht gesund älter“, so Nicole Schwarz. Und je hochbetagter jemand sei, desto pflegedürftiger werde er. Aufgrund der Bevölkerungshochrechnung des Statistischen Landesamts sinkt die Zahl der unter 65-Jährigen, die der über 65-Jährigen wird hingegen steigen. Besonders gravierend klettere der Anteil der Hochbetagten in die Höhe – also derjenigen, die 85 Jahre und älter sind. Hier sei, so Schwarz, 2030 mit einem Anstieg von 40 Prozent gegenüber 2017 zu rechnen. Schon heute sei der Main-Tauber-Kreis einer der Landkreise mit dem höchsten Anteil hochbetagter Menschen in Baden-Württemberg.

Lag die Pflegequote – also der Anteil der Pflegebedürftigen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung – 2001 noch bei 2,0, wurde sie 2019 schon mit 5,2 angegeben. 2030 wird sie auf 6,1 prognostiziert – Tendenz steigend. Das hat auch Auswirkungen auf die Pflege. Zwar werden rund 80 Prozent in der Familie gepflegt, doch immer häufiger seien Kinder nicht mehr vor Ort oder aufgrund des Berufs nicht in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen, erläuterte Schwarz. So sei meist die ambulante, bei zunehmender Pflegebedürftigkeit dann die stationäre Pflege in einer Einrichtung nicht mehr vermeidbar.

Mehr zum Thema VdK-Kreisverbände Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim Wunsch und Wirklichkeit in Einklang bringen Mehr erfahren Corona Lauterbach fordert Pflegeheime zu Maskenpflicht auf Mehr erfahren

Die Amtsleiterin erläuterte anhand eines Beispiels, wie sich die Kosten der stationären Pflege zusammensetzen und welche Leistungen die Pflegeversicherung je nach Pflegegrad übernimmt. Monatlich können, je nach Pflegeheim, Kosten von über 5400 Euro auflaufen.

Neu sei seit dem 1. Januar der sogenannte Leistungszuschlag, der nach Aufenthaltsdauer in der stationären Pflege gestaffelt ist. Einen Zuschlag von fünf Prozent zum Eigenanteil erhält derjenige, der bis zu einem Jahr im Heim ist. Bei mehr als einem Jahr sind es 25 Prozent, bei mehr als zwei Jahren 45 Prozent und bei mehr als drei Jahren 70 Prozent. Vollständig selbst zu tragen hat der Pflegebedürftige die Kosten für die Unterkunft und die Verpflegung.

Wer in einem Pflegeheim untergebracht werden muss, sich das aber nicht leisten kann, wendet sich an Nicole Schwarz’ Amt für Pflege und Versorgung. Dort steigen die Ausgaben für die Hilfe für Pflege bereits seit 2010 kontinuierlich, was auf die Preissteigerungen der Pflegeheime durch steigende Personal- und Sachkosten zurückzuführen ist. Außerdem sei die Summe, die jeder in der Rückhand haben und die nicht angetastet werden darf, zum April 2017 angehoben worden. Pro Person sind das 5000 Euro, bei einem Ehepaar also 10 000 Euro.

Weitere Kostentreiber

Zudem gibt es seit 2020 das Angehörigenentlastungsgesetz. Es besagt, dass Kinder nur dann zum Unterhalt ihrer Eltern herangezogen werden können, wenn sie über ein Bruttoeinkommen von mehr als 100 000 Euro verfügen. Eine weitere Steigerung ist zum September dieses Jahres zu erwarten. Von da an müssen alle Heime Tariflöhne bezahlen. Erfahrungen zeigen, dass mit einer Budgetsteigerung von 15 bis 30 Prozent zu rechnen ist. Ab dem Jahr 2023 werde zudem ein Personalbemessungsverfahren eingeführt. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) rechnet mit einem deutlich höheren Personalanteil und damit wiederum höheren Kosten.

Nicole Schwarz wies auf die Handlungsempfehlungen hin, die im Rahmen der Kreispflegeplanung entwickelt wurden. Assistenz- und ambulante Pflegeangebote können vielen den Aufenthalt im gewohnten Umfeld zu Hause lange ermöglichen und die stationäre Unterbringung verzögern. Vor allem Tages- und Kurzzeitpflegeplätze würden benötigt, um pflegende Angehörige zu entlasten. Perspektivisch forderte Schwarz eine umfassende gesetzliche Reform der Pflegeversicherung, um Betroffene und Sozialhilfeträger zu entlasten sowie eine Weiterführung der Kreisseniorenplanung mit Kreispflegekonferenzen und Raumschaftsgesprächen.

Rainer Moritz (Grüne) fragte an, ob es überhaupt eine ausreichende Zahl an Kurzzeitpflegeplätzen gebe und wie hoch die Auslastung der Heime sei. Schwarz informierte, dass es viele eingestreute Kurzzeitpflegeplätze gebe, die auch als reguläre Plätze belegt werden könnten. Kurzfristig und während der Urlaubszeit sei es durchaus problematisch einen solchen Platz zu bekommen. Zur Belegung erläuterte sie, dass Wartelisten geführt würden.

Roger Henning und Jürgen Vossler regten an, finanzierbare Wohnungen für Senioren zu bauen. Vossler war sich sicher, dass gebaut werden würde, wenn die Kommunen die Grundvoraussetzung dafür schaffen würden: günstig Bauland zur Verfügung stellen.

Einig war man sich im Gremium, dass sowohl die Zahl der Tages- und Kurzzeitpflege steigen und zudem mehr Wohnraum für seniorengerechtes Wohnen geschaffen werden müsste.