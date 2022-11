Konzerte der „Drei Freunde“

Main-Tauber-Kreis. Die „Drei Freunde“ Eberhard Dörr, Oskar Fuchs und Wolfgang Ascher – Gesang, Gitarre und Mundharmonika – geben vier adventliche Konzerte im Main-Tauber-Kreis. Das erste findet am Samstag, 26. November, um 18 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche in Gerlachsheim statt. Dabei spielen sie Lieder mit inhaltsreichen und besinnlichen Texten ebenso wie weihnachtliche Lieder. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Spenden für die Tafel in Lauda werden gerne angenommen.

Am Sonntag, 27. November, findet um 17 Uhr ein weiteres adventliches Konzert in der St. Martin-Kirche in Külsheim statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Spenden für die Kinder-Flüchtlingshilfe in Külsheim sowie für den Kindergarten Sankt Elisabeth in Külsheim werden gerne angenommen. Am Sonntag, 4. Dezember, spielt das Trio um 17 Uhr in der Klosterkirche Bronnbach. Spenden gehen an die „Aktion Regenbogen“ in Wertheim. Außerdem treten die „Drei Freunde“ am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr in der Peterskapelle in Tauberbischofsheim auf. Die Spenden gehen an die Jugendmusikschule Tauberbischofsheim. Bei allen Konzerten ist der Eintritt frei. Bei den Konzerten sind die aktuellen Corona-Regeln zu beachten. Die Kirchen werden derzeit nur noch reduziert beheizt.