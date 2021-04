Kontakte ermöglichen

Main-Tauber-Kreis. Carmen Wagner unterstützt die Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis seit April. Für Jörg Hasenbusch, Vorsitzender der Lebenshilfe, ist es dringend geboten, dass die durch den Weggang einer hochqualifizierten Kraft entstandene Lücke wieder geschlossen werden konnte.

AdUnit urban-intext1

„Zwar waren wir“, so Hasenbusch, „durch Corona-bedingte Einschränkungen speziell im Bereich der Präsenzveranstaltungen weitgehend zur Untätigkeit gezwungen. Dennoch haben wir, wohl wissend, was gerade für Menschen mit Behinderung soziale Kontakte bedeuten, immer wieder versucht, im Rahmen des Zulässigen und Vertretbaren zwischenmenschliche Kontakte nicht abreißen zu lassen.“

Angebote steigern

Jetzt werde erneut versucht, neben der Einzelbetreuung die Angebote für Präsenzveranstaltungen in kleiner Gruppe deutlich zu steigern. Möglich sei dies, da neben den bereits im vergangenen Jahr mit Erfolg praktizierten Hygiene- und Abstandsregelungen durch geschulte Helferinnen eine qualifizierte und lückenlose Testung gewährleistet werden kann.

Weiter forciert werden, so Sabrina Petzelt, zuständig für den Familienentlastenden Dienst, auch die Online-Angebote. Sowohl die erforderliche Hardware sei vorhanden als auch die inhaltliche Ausgestaltung konzeptionell erarbeitet.

AdUnit urban-intext2

Carmen Wagner freut sich auf diese neue Herausforderung und will sich nach Kräften einbringen, damit Menschen mit Behinderung trotz Corona dennoch im Rahmen des Möglichen an dem für sie so wichtigen gesellschaftlichen Leben teilhaben können. lh