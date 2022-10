Kommunalwahlen in den Blick genommen

Main-Tauber-Kreis. Die zweite Kreismitgliederversammlung der Jungen Liberalen (JuLis) Main-Tauber im laufenden Jahr fand dieser Tage im „Ratskeller“ in Lauda statt.

Auf dem Programm standen dabei neben Nachwahlen zum Kreisvorstand insbesondere die beginnenden Vorbereitungen zur Kommunalwahl sowie die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Jugendorganisation für die kommenden Monate.

Kreisvorsitzender Mirwais Wafa begrüßte Mitglieder und Gäste, darunter Max Kristmann (Landesvorsitzender der JuLis), Anna Stubert (Bezirksvorsitzende Nordwürttemberg), Nikolai Ditzenbach (Bezirksvorsitzender Nordbaden), Benjamin Denzer (FDP-Kreisvorsitzender) und FDP-Kreisrat Jürgen Vossler.

Mit Lauda als Versammlungsort habe man in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, so der Bad Mergentheimer Mirwais Wafa, denn: Unter anderem wurde hier am 24. Februar die Wiedergründung der JuLis im Landkreis durchgeführt.

Seither habe man einiges auf die Beine stellen können, so der Jungpolitiker. Neben Besuch und Beteiligung an Veranstaltungen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene habe man auch vor Ort Stammtische organisiert, um den Austausch zwischen den Mitgliedern zu stärken und neue Interessenten hinzuzugewinnen.

„Wir sind auf dem richtigen Weg und haben jüngst einige neue Interessenten in unserer Mitte willkommen geheißen“, so Wafa. Besonders Mädchen und junge Frauen müssten noch viel intensiver als bisher Einfluss in der Politik gewinnen und ihre Sichtweise in die Gremien einbringen, so der Wunsch des Kreisvorsitzenden.

Für die kommenden Monate haben sich die Jungliberalen einiges vorgenommen und wollen im Zuge der Kommunalwahlkampagne aktiv auf junge Menschen zugehen. Neben klassischen Informationsveranstaltungen ist auch ein E-Sport-Event sowie der Austausch mit anderen Jugendorganisationen und Jugendgemeinderäten aus dem Landkreis in Planung.

„Ich freue mich sehr über das Engagement unserer jungen Mitglieder“, so FDP-Kreisrat Jürgen Vossler. Im Weikersheimer Gemeinderat sei man gerade dabei, die Möglichkeiten bezüglich der Etablierung eines Jugendgemeinderates auszuloten. „In diesem Zusammenhang sind mir die Sichtweise und die Kreativität der jungen Menschen in Bezug auf unser demokratisches System besonders wichtig.“

FDP-Kreisvorsitzender Benjamin Denzer und Landesvorsitzender Max Kristmann lobten in ihren Grußworten die Aktivitäten des noch jungen Kreisverbandes. „Als JuLis seid ihr seit jeher das Salz in der Suppe der Mutterpartei“, unterstrich Denzer die wichtige Stellung der Jugendorganisation innerhalb der FDP.

Bei den Nachwahlen zum Kreisvorstand wurde der aus Niederstetten stammende Julian Kistner mit großer Mehrheit zum neuen Stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt. Er wird sich zukünftig um die politische Programmatik des Verbandes kümmern.

Für den im Oktober anstehenden Landeskongress wird in diesem Zusammenhang bereits ein eigener Antrag des jungliberalen Kreisverbands vorbereitet.

Zum Delegierten für den Landeskongress wurde im Anschluss Mirwais Wafa einstimmig gewählt, zum Stellvertreter Florian Wagner aus Niederstetten.