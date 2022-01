Der Impfmarathon im Regionalen Impfstützpunkt (RIS) in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen ist am Donnerstag gestartet. Bis Sonntag, 9. Januar, wird hier täglich von 9 bis 21 Uhr geimpft.

Lauda-Königshofen. Es sind bis zu 1200 Impfungen pro Tag möglich. Für dieses Wochenende sind noch Termine verfügbar.

„Am Donnerstag wurden im RIS mehr als 1000

...