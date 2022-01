Kölsche Kultband „Höhner“ spielt im Weikersheimer Schlosspark

Main-Tauber-Kreis/Weikersheim. Der Vorverkauf für die 36. Saison des Hohenloher Kultursommers beginnt am 31. Januar um 9 Uhr. Prall gefüllt mit 71 Konzertveranstaltungen zwischen Mai und Oktober kommt das Programmheft, das auch digital auf der Website durchgeblättert werden kann, daher. Dabei werden in fünf Landkreisen 55 unterschiedliche Räumlichkeiten bespielt und insgesamt 115 nationale und internationale Solisten, Orchester und Ensembles wurden verpflichtet. Das Festival bietet Qualität auf höchstem Niveau aus den Bereichen Alte Musik, Klassik und Weltmusik. Dieses Grundrezept wird in dieser Saison mit neuen Konzertformaten, Thementagen und Crossoverprojekten „nachgewürzt“.

Das Musikfest Weikersheim bekommt ein zusätzliches Erlebnis. Am 1. Juli findet im Schlosspark ein Freiluft-Crossover-Konzert statt. Mit „Höhner Philharmonics“ präsentiert die Kölner Kultband ihre Hits mit einem 45-köpfigen Orchester. Infomationen: www.hohenloher-kultursommer.de. mrz/pm

