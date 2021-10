Köln und Aachen intensiv erkundet

Main-Tauber-Kreis. Rund 40 Teilnehmer begaben sich mit der Diag/KAG Tauberbischofsheim auf Studienfahrt in die Domstadt Köln und die Kaiserstadt Aachen. Die Reiseleitung übernahmen dabei Heidi und Kurt Kilb. Ein abwechslungsreiches kulturhistorisches und kirchengeschichtliches Programm mit Einblicken in die Abläufe eines Benediktinerklosters erwartete die Mitreisenden. In Köln fand eine Stadtführung statt, ehe der Dom besichtigt wurde.

Die nächsten zwei Tage verbrachten die Reisenden in der Kaiserstadt, Krönungsstadt und Kurstadt Aachen. Viel Interessantes erfuhr man bei einer Stadtführung, beim Besuch des Museums „Centre Charlemagne“ und bei einer Domschatzführung, bei der viele bedeutende Kirchenschätze und Reliquien zu bestaunen waren.

Zu einem weiteren Höhepunkt in Aachen wurde die Führung durch den Aachener Dom. Eine ganz auf die Studiengruppe aus Tauberbischofsheim abgestimmte Messe am Samstagmorgen im Dom wurde von allen als spirituelle Bereicherung empfunden. Bei einer Stadtrundfahrt wurden viele interessante Bauwerke vorgestellt.

Am letzten Tag der viertägigen Reise fuhr man durch das Rheintal an unzähligen Burgen und am Loreleyfelsen vorbei zur Benediktinerabtei St. Hildegard und anschließend zur nahegelegenen Wallfahrtskirche St. Hildegard in Eibingen. In Rüdesheim fand die lehrreiche und interessante Studienreise ihren Abschluss.

