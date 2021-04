Klimakrise als Appell

Künzelsau. Die Klimakrise ruft zu einer Neuen Aufklärung: Am Donnerstag, 6. Mai, Beginn 19 Uhr gibt es Online in der „VHS.Cloud“ einen Vortrag.

Die Klimakrise ist ernst und die Schäden sind bereits beachtlich. Steigt der Meeresspiegel (womöglich sogar sprunghaft), laufen wir auf ein Flüchtlingsproblem zu, das an dem von 2015 gemessen ein Kinderspiel war. Maßnahmen, die die schlimmsten Entwicklungen vermeiden könnten, sind in unserer verwöhnten Welt nicht durchsetzbar. Wir müssen fundamental umdenken. Der Club of Rome ruft in seinem Buch „Wir sind dran“ zu einer neuen Aufklärung auf. Eine Ökonomie, die nicht den Umsatz, sondern Wohlbefinden und Gesundheit steigert. Der Vortrag bringt auch praktikable Vorschläge für Politik und Alltag.

Der Physiker und Biologe Ernst Ulrich von Weizsäcker ist einer der einflussreichsten Wissenschaftler und wichtiger Vordenker des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung. Er war Mitglied des Deutschen Bundestages und Ko-Präsident des Club of Rome. In diesem Vortrag berichtet er über seine Ideen und steht auch für Fragen zur Diskussion bereit.

Der Vortrag findet online in der VHS.Cloud statt. Teilnehmer benötigen ein eigenes Endgerät sowie eine stabile Internetverbindung. Rechtzeitig, mit Mailadresse angemeldete Teilnehmer erhalten vor der Veranstaltung den Zugangslink.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Stadtverwaltung Künzelsau, dem Evangelischen Bildungswerk Hohenlohe, der VHS Crailsheim und der Buchhandlung Lindenmaier und Harsch. pm