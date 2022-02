Kleinbus-Fahrer prallte auf Lkw

Crailsheim/Schnelldorf. Auf der A 6, Fahrtrichtung Heilbronn, ereignete sich am Mittwoch kurz vor 13 Uhr ein schwerer Unfall. Aufgrund einer Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Bronnholzheim kam es zum Rückstau. Ein VW-Kleinbus-Fahrer war auf der rechten Spur unterwegs, erkannte das Stauende nicht und fuhr auf den stehenden Sattelzug eines 72-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde der VW-Fahrer lebensgefährlich verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 72-jährige Brummi-Lenker blieb unverletzt. An dem VW und dem Lkw sowie dessen Auflieger entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

