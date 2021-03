Als Bewerberin für die ÖDP und für den Landtag setze ich mich für die Durchführung eines konsequenten Klimaschutzes ein: effizientes Energiesparen, keine Wiederbelebung der Atomenergie, 100 Prozent Energieversorgung durch erneuerbare Energien, Energieproduktion vor Ort, Ausbau von dezentralen Stromspeicheranlagen, Erdverkabelung von Stromtrassen in sensiblen Gebieten.

AdUnit urban-intext1

Für eine umweltverträgliche Mobilität mache ich mich stark: Verlagerung des Güterverkehrs auf die Bahn, Beibehaltung des Stundentakts und Anfahren aller vorhandenen Bahnhöfe zwischen Lauda und Osterburken. Für die Erweiterung des Radwegenetzes und dass auch der Radweg Urphar-Dietenhan zustande kommt. Für konsequenten Tierschutz setze ich mich ein: keine quälerischen und leidvollen Tierversuche, keine Massentierhaltung. Für die Stärkung der ökologischen Landwirtschaft, regionale Vermarktung der Lebensmittel und für Vertragsverlängerungen von Biogasanlagen und PV-Anlagen.

Monika Diez, ÖDP. © Diez

Wir und ich fordern, dass der Mensch vor der Wirtschaft steht: Wirtschaft ohne Wachstumszwang. Stark mache ich mich für eine ökologische-soziale Marktwirtschaft, gerechte Löhne und fairen Handel, für menschenwürdige Arbeitsbedingungen, ein Lieferkettengesetz, keine Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA und TISA.

Was unser Programm von dem der anderen Parteien unterscheidet und für was ich mich im Landtag einsetzen werde: Eine unabhängige Politik, das heißt keine Konzern- und Firmenspenden, keine Politiker in Aufsichtsräten, eine transparente Gesetzgebung. Ich stehe für einen gesundheitsverträglichen Mobilfunk: Senkung der Strahlen-Grenzwerte, Erforschung und Einrichtung risikoarmer Techniken wie Infrarot- und Lichttechnik, Erhalt und Schaffung von funkfreien Gebieten für elektrohypersensible Menschen, keine Einführung des Mobilfunkstandards 5G ohne Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit.

AdUnit urban-intext2

Allein durch den Betrieb der benötigten Rechenzentren für 5G steigt der Strombedarf in Deutschland um acht Prozent. Werden die aufgrund geringerer Reichweite bei 5G notwenigen hunderttausenden neuen Antennen mitberücksichtigt, steigt der Strombedarf sogar um über 15 Prozent.

Für die Förderung und Stärkung der Familie stehe ich ein, für ein sozialversicherungspflichtiges Grundeinkommen für Erziehung und Pflege (Erziehungsgehalt/ Pflegegehalt). Dadurch gibt es Wahlfreitheit für Eltern bei der Kinderbetreuung. Ich stehe für wirksame Hilfen für Eltern ein, um ein Ja zum Kind zu ermöglichen. Besondere Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen steht zudem auf meinem Programm.