Kfz-Zulassung im Landratsamt Main-Tauber: Sieben Tage Wartezeit

Main-Tauber-Kreis. Wer sein Auto ab- oder anmelden will, geht zum Landratsamt. Derzeit sind dort aber alle Türen geschlossen. Kein Publikumsverkehr herrscht wegen der Corona-Pandemie oder wenn doch, dann nur mit vorheriger Anmeldung. Wer also meint, dass er – wie vor Corona – geschwind zum Amt marschiert, um sein Fahrzeug in oder außer Betrieb zu nehmen, liegt falsch. Derzeit dauert es rund sieben Arbeitstage bis das geschehen kann.

Termine rechtzeitig ausmachen

Das liege zum einen an der Pandemie-Situation, zum anderen an der schon immer höheren Nachfrage im Bereich Kfz-Zulassung im Frühjahr, so Markus Moll, Pressesprecher der Landkreisverwaltung. Er betont allerdings, dass sich die Mitarbeiter, wenn auch mit Einschränkungen, weiterhin um die Belange der Bürgerinnen und Bürger kümmern. Bei der stark frequentierten Zulassungsstelle kann ein Termin per Telefon unter 0 93 41 / 82 40 01 vereinbart werden, für Wertheim unter 0 93 42 /9 35 43 70 31. Außerdem besteht die Möglichkeit, unter www.main-tauber-kreis.de/terminvergabe einen Rückruf zur Terminvergabe anzumelden.

Es ist allerdings auch möglich, Fahrzeuge online zuzulassen, abzumelden, umzuschreiben, wieder zuzulassen oder die Anschrift zu ändern. Eine Zulassung ist jedoch nur möglich, wenn der Halter eine natürliche Person ist, einen Personalausweis mit freigeschalteter eID-Funktion oder einen elektronischen Aufenthaltstitel besitzt. Darüber hinaus muss der Fahrzeugbrief mit einem Sicherheitscode versehen sein und der Halter über eine Kreditkarte oder ein anderes internetfähiges Bezahlsystem verfügen.

Hürden bei Online-Zulassung

Außerdem müssen die Fahrzeugdaten vom Hersteller über die Fahrzeug-Ident-Nummer beim Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg hinterlegt sein, damit die Zulassungsbehörde diese online abrufen kann. Weil dieses Verfahren ziemlich aufwendig ist, werde es selten genutzt, so Markus Moll. Gern Gebrauch gemacht werde hingegen von Online-Verfahren zur Abmeldung eines Gefährts. hvb

Info: Informationen finden sich unter www.main-tauber-kreis.de/verkehrsamt im Internet.