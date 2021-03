Main-Tauber-Kreis. Zu einer virtuellen Gesprächsrunde zum Thema Zukunft der heimischen Landwirtschaft hatte der FDP-Landtagskandidat Jürgen Vossler verschiedene namhafte Experten geladen. Zu Gast war unter anderem die Abgeordnete Carina Konrad, die als Landwirtin für die FDP im Landwirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages Sitz und Stimme hat. Mit dabei waren zudem auch der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Reinhard Friedrich, sowie der Weikersheimer Landwirt Norbert Beck.

AdUnit urban-intext1

Einig waren sich alle Beteiligten darin, dass der heimischen Landwirtschaft nicht weitere bürokratische Knüppel zwischen die Beine geworfen werden dürfen.

Teilweise die „Prügelknaben“

Landwirte sind teilweise in der öffentlichen Darstellung die Prügelknaben der Nation. Das könne und dürfe so nicht weiter gehen, brachten die Vertreter des Berufstands ihren Unmut gleich zu Beginn deutlich zum Ausdruck. In den letzten Jahren sei der Fortbestand landwirtschaftlicher Betriebe auch im Main-Tauber-Kreis durch zahlreiche gesetzgeberische Maßnahmen unter der Regie der amtierenden Landesregierung akut gefährdet worden.

Dies machten nicht zuletzt verschiedene amtliche Statistiken deutlich, die ein anhaltendes Höfesterben dokumentieren, veranschaulichte Vossler die derzeitige Situation. Bäuerinnen und Bauern, egal ob sie aus dem konventionellen Bereich oder der Ökobranche stammen, dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, so Agrarexpertin der Carina Konrad. Beide Sparten seien wichtig und hätten ihre jeweilige Berechtigung. Eine einseitige Priorisierung werde es für die Freidemokraten nicht geben, so die Bundestagsabgeordnete.

AdUnit urban-intext2

Wichtig und unerlässlich für die gesamte Landwirtschaft sei zudem eine weitreichende und umfassende Digitalisierung. Wenn ein Produktionsbereich bereits heute schon moderne technische Methoden nutzt, dann sei es die heimische Landwirtschaft, so das Fazit der Gesprächsrunde. pm