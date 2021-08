Keine Sorgen bei der Versorgung

Main-Tauber-Kreis. Der Versorgungsbericht 2021, den die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KZV BW) vorgelegt hat, zeigt, dass die zahnärztliche Versorgung im ganzen Land flächendeckend gesichert ist. Der Bericht weist die aktuellen Zahlen zur vertragszahnärztlichen Versorgung in den Kreisen sowie in jeder Kommune transparent und übersichtlich aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Land besteht eine flächendeckende Versorgung auf hohem Niveau durch Zahnärzten. „Die zahnmedizinische Versorgung: Trotzdem ist es wichtig, die vielfältigen Entwicklungen im Berufsstand wie in der Versorgungslandschaft vorausschauend zu begleiten, damit dieses hohe Niveau der Versorgung in Stadt und Land auch in Zukunft gewährleistet ist. Die Lehren aus der Pandemie müssen bei der Bewältigung zukünftiger Krisen miteinbezogen werden“, so die Vorstände der KZV, Dr. Ute Maier, Christian Finster und Christoph Besters.

Insgesamt kümmern sich 8113 Vertragszahnärzte in 5040 Praxen um die Mundgesundheit der gesetzlich Versicherten. Das Betreuungsverhältnis ist im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben: 1366 Einwohner kommen auf einen Vertragszahnarzt. Dies stellt einen Spitzenplatz im deutschen Vergleich dar. Trotz regionaler Unterschiede ist die wohnortnahe Versorgung in allen Teilen gewährleistet. Der im Bericht enthaltene vertragszahnärztliche Versorgungsatlas bietet einen Überblick über die jeweilige Versorgung in den einzelnen Kreisen. Zusätzlich ist die Anzahl der Vertragszahnärzte in jeder der gut 1100 Kommunen in Baden-Württemberg benannt.

Die 17 Schwerpunktpraxen sowie die Klinikambulanzen, die zu Beginn der Pandemie eingerichtet wurden, bilden ein sicheres Netz auch für die Behandlung von Covid-19-Patienten oder in Quarantäne befindlichen Personen. Für den Main-Tauber-Kreis weist der Versorgungsbericht einen Versorgungsgrad von 95,1 Prozent aus. Insgesamt stehen dort 88 Zahnärzte für die Versorgung der gesetzlich Versicherten bereit.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Situation im ländlichen Raum spielt bei der Sicherstellung der zahnmedizinischen Versorgung eine große Rolle. Vor diesem Hintergrund hat die KZV BW die Vertragszahnärzte mittels der neu entwickelten Beteiligungs-App zu ihrer Einschätzung der wirtschaftlichen Lage sowie zu Problemen und Herausforderungen der Versorgung im ländlichen Raum befragt. Dieses Tool zur Mitgliederbeteiligung ist deutschlandweit bislang einzigartig im Gesundheitswesen. Es ermöglicht unter höchsten Datenschutzbestimmungen die anonyme und freiwillige Teilnahme an Befragungen zu aktuellen berufspolitischen Themen.

Um die Niederlassung auf dem Land zu fördern, muss dieser nicht nur als Arbeits-, sondern auch als Wohnort attraktiver werden, denn dies wirkt sich unmittelbar auf die Niederlassungsbereitschaft in strukturschwachen Regionen aus. Dazu gehört neben einer guten Infrastruktur auch der Ausbau von Angeboten zur Kinderbetreuung. So stellte jeder Dritte der 26- bis 40-Jährigen eine schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf im ländlichen Raum fest. Als große Herausforderung werden zudem fehlendes Praxispersonal und fehlende Praxisnachfolger benannt. Überdies wird gerade bei jüngeren Zahnärzten ein Trend zu Kooperationen deutlich.

Die KZV BW steht als Dialogpartner bereit, um in Kooperation mit Politik, Öffentlichkeit und den Akteuren im Gesundheitswesen dauerhaft tragfähige Lösungen für eine qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgung zu erarbeiten.