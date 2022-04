Katholisches Leben in Wertheim in der NS-Zeit

Bronnbach. Obwohl das katholische Glaubensbekenntnis im überwiegend evangelischen Wertheim nur eine untergeordnete Rolle spielt und spielte (1933: 28,2 Prozent Katholiken), waren es doch vor allem Anhänger des katholischen Glaubens, die lange Zeit offen gegen die NSDAP und die Machenschaften in der NS-Zeit rebellierten – besonders in den drei katholisch geprägten Ortsteilen Reicholzheim, Dörlesberg und Mondfeld (jeweils etwa 80 Prozent Katholiken). Das ist das Fazit des Vortrags von Dr. Dieter Fauth in den Räumen des Archivverbundes am vergangenen Mittwoch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vortrag, der in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein Wertheim stattfand, konnte sowohl live im Saal als auch über einen Link im Internet verfolgt werden.

Hochwertige Erkenntnisse

Im Vortrag selbst wurden nicht nur einzelne Personen, sondern Personengruppen, Ortschaften beziehungsweise Einrichtungen mit katholischem Widerspruch gegen das NS-Regime beschrieben. Obwohl es nur sehr wenige Quellen gibt, hatte Fauth doch qualitativ hochwertige Erkenntnisse gewonnen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vor allem der Wertheimer Stadtpfarrer Karl Bär und sein Kollege aus Reicholzheim, Pfarrer Karl Ferdinand Farrenkopf, wurden ausführlich beleuchtet. Im ganzen Deutschen Reich hatte die Zentrumspartei vor allem von Katholiken große Unterstützung. Das war auch in Wertheim so. „Während in Reicholzheim 1932/33 die NSDAP führend war und – im Unterschied zum Reich – sogar die absolute Mehrheit hatte, nahm diese Führungsrolle in Dörlesberg und noch mehr in Mondfeld das Zentrum ein. „Der Katholizismus stellte sich also gegenüber der NSDAP als sperrig, allerdings nicht als resistent, heraus.“

Eigene Sicht der Dinge

Im Gegensatz dazu standen die evangelischen Christen der NSDAP wesentlich näher, so die Erkenntnisse von Fauth. Das, so mutmaßte er, liege wahrscheinlich an der Obrigkeitsstaatlichkeit, die seit Martin Luther ausgeprägt war. Während die Anhänger des katholischen Glaubens mehr gegen die Aktivitäten in der Welt gerichtet waren und man lieber eine eigene Sicht der Dinge darstellen wollte, war der Protestantismus eher weltlich geprägt.

Bereits 1933 waren evangelische Würdenträger linientreu, so der Vortragende. Ein gutes Mittel der Katholiken gegen die neuen Machthaber waren die vielen Prozessionen. Trotzdem wurden ihre Möglichkeiten nach und nach beschnitten. So mussten beispielsweise Mitte 1933 alle Zentrumsmitglieder in den Gemeindeparlamenten ihre Sitze räumen und wurden durch Mitglieder der NSDAP ersetzt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Anders als in den anderen beiden Hochburgen katholischen Glaubens im Stadtgebiet Wertheim war Reicholzheim ein Sonderfall. Hier konnte, trotz hohem persönlichen Einsatz von Pfarrer Farrenkopf, die NSDAP bereits frühzeitig bei den Wahlen über 67 Prozent der Stimmen erhalten. Fauth analysierte diese Besonderheit damit, dass es entschieden-bekennende und volkskirchlich-gläubigen Katholiken gab. Erstere standen für die Gegenhaltung zur NSDAP, letzte akzeptierten sie weitgehend.

Es gab in der weitgehend evangelischen Raumschaft Wertheim mit Reicholzheim, Mondfeld und Dörlesberg lediglich drei überwiegend katholische Ortschaften. Außer dort gab es im Raum Wertheim nur noch für die Stadt Wertheim eine katholische Pfarrei. „Während der Pfarrer von Dörlesberg in den Akten hinsichtlich meines Themas nicht einschlägig begegnet, ist dies für den Wertheimer Stadtpfarrer und seine Kollegen in Reicholzheim und Mondfeld anders.

Höchstgefährlicher Widerspruch

Namentlich handelt es sich für Wertheim-Stadt um Karl Bär, für Reicholzheim um Karl Ferdinand Farrenkopf, Albert Nowack und Wilhelm Benz sowie für Mondfeld um Kilian Gehrig. Alle Genannten haben in intensiver und für sie persönlich höchst gefährlicher Weise anhaltend Widerspruch gegen das NS-Regime geleistet.“ Ein Beispiel war die Predigt an Karfreitag im Jahr 1934 von Pfarrer Farrenkopf. Der Pfarrer habe sich auch intensiv für die jüdische Bevölkerung eingesetzt, wie mehrere Quellen belegen. Anfangs stand das bischöfliche Ordinariat in Freiburg noch hinter ihrem Pfarrer, konnte ihn sogar bis zu dessen Pensionierung 1938 halten.

Neben den herausragenden Persönlichkeiten blickte Dieter Fauth auch auf Laien und ganze Personengruppen. Nach Farrenkopfs Predigt vom Weltfrieden gemäß Christus und gemäß dem NS-Regime von 1934 ergriffen die Mitglieder des katholischen Stiftungsrates in Reicholzheim, Andreas Karl Köhler, Joseph Amend und Alois Amend, noch am selben Tag Partei für ihren Pfarrer.

Sie sammelten Unterschriften, mit denen belegt werden sollte, dass Pfarrer Farrenkopf keine politische, sondern wohl eine rein geistliche Predigt gehalten habe, nannte er nur ein Beispiel. Auch am Gymnasium in Wertheim hatte es eine Widerstandsgruppe um den damaligen Direktor Hermann Scharnke und den Gymnasialprofessor Hans Strubel gegeben.

Sie versuchte mit ihren Mitteln im Unterricht die Schüler zu sensibilisieren und gerieten damit schnell in die Fänge der Kreisleitung der NSDAP. Trotzdem machten sie weiter, solange es irgendwie möglich war.

Insgesamt, so das Fazit von Dr. Fauth, widersprach das katholische Wertheim dem NS-Regime auf vielfältige Weise in Wort und Tat. Die insgesamt namentlich verifizierten 37 Wertheimer Katholiken im Widerspruch waren teilweise in unterschiedlichen Gruppen verbunden: in der Zentrumspartei als der traditionellen Plattform eines politischen Katholizismus; in der Amtskirche als Geistliche oder Laien, in Kirchengemeinden, in Familienbanden oder unter Berufskollegen. Vielleicht sei auch das ein Grund gewesen, warum nur zwei wegen ihrer Gesinnung zu Tode kamen.

Mutige Straßenbenennung

In der Diskussion, die sehr angeregt geführt wurde, wurden weitere Punkte aus dem Reicholzheimer Leben beleuchtet, auch der Hinweis, dass man schon vor Kriegsende die Hindenburgstraße in Martin-Schlör-Straße umbenannt hatte, ein mutiger Schritt zur damaligen Zeit.

Privatdozent Dr. Frank Kleinehagenbrock, Vorsitzender des Historischen Vereins Wertheim, der zusammen mit Dr. Monika Schaupp, Leiterin Archivverbund, die Gesamtorganisation innehatte, stellte fest, dass „das Thema in Wertheim noch nicht richtig aufgearbeitet ist“.

Er war Dieter Fauth dankbar, dass er etwas Licht ins Dunkel der Geschichte der Stadt gebracht hatte mit seinen Forschungen.