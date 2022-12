Kammer senkt ihre Mitgliedsbeiträge

Öhringen/Main-Tauber-Kreis. In ihrer letzten Sitzung der Legislaturperiode 2018/2022 senkten die Mitglieder der amtierenden Vollversammlung der IHK Heilbronn-Franken den Beitragsumlagesatz für das Jahr 2023 von aktuell 0,19 auf 0,17 Prozentpunkte. In der Summe werden die Erträge der Kammer damit um 1,4 Millionen auf 11,7 Millionen Euro sinken. Finanziert wird die Beitragssenkung durch den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr und Entnahmen aus der Rücklage, wie bei der anschließenden Verabschiedung des Wirtschaftsplanes für 2023 dargestellt wurde.

Ehrung

In der Sitzung in der Öhringer „Kultura“ ernannte die Vollversammlung auch ihren Präsidenten der Jahre 2013 bis 2021, Professor Dr. Harald Unkelbach, einstimmig zum Ehrenpräsidenten der Kammer. Die Urkunde überreichte Unkelbachs Nachfolgerin Kirsten Hirschmann zusammen mit Hauptgeschäftsführerin Elke Döring an den ehemaligen Würth-Geschäftsführer, der seit dem 1. Januar 2011 der Vollversammlung angehörte und am 20. Februar 2013 zum Präsidenten gewählt wurde.

Hirschmann bezeichnete Unkelbach in ihrer Laudatio als „rastlosen, fairen, klaren und respektvollen Menschen mit großem Sachverstand, immer bodenständig und trotzdem weltoffen“, der der Kammer in seiner Amtszeit wichtige Impulse gab. Bildung und Innovation, der Ausbaus der Infrastruktur und die Digitalisierung seien die Themenfelder gewesen, auf denen Unkelbach die wirtschaftliche Entwicklung in der Region vorangebracht habe. Auch im Vorstand des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHT) hatte das Wort des 75-Jährigen großes Gewicht, so Hirschmann.

Der neue Ehrenpräsident, der nicht mehr für die Vollversammlung kandidierte, sah seine Ehrung auch als Auszeichnung des ganzen Gremiums und der IHK-Heilbronn-Franken allgemein. „Einer alleine kann diese Dinge nicht bewegen“. Die Herausforderungen der Zukunft seien groß aber nicht unüberwindbar. Vor allem müsse der Focus weiter auf die Bildung und Weiterbildung gerichtet bleiben, um gerade in den technischen Berufen den Anschluss nicht zu verlieren.

Mit langanhaltendem, stehendem Applaus bedankten sich die Mitglieder der Vollversammlung bei ihrem ehemaligen Präsidenten und wünschten ihm alles Gute im Ruhestand.

Bilanz gezogen

Die Präsidentin nutzte die letzte Zusammenkunft der bisherigen Vollversammlungsmitglieder auch, um eine Bilanz der auslaufenden Legislaturperiode 2018/2022 zu ziehen. „Wir haben die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt“, so die Präsidentin, auch wenn die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen selten so herausfordernd waren wie die der letzten Jahre. Corona-Pandemie, Russland-Ukraine-Krieg, explodierende Gas- und Strompreise, die steigende Inflation und die sich abzeichnende Rezession setzten auch die Unternehmen in der Region massiv unter Druck. Trotzdem habe man viele wegweisende Dinge zum Wohl der Wirtschaft und zur Stärkung der Selbstverwaltung auf den Weg gebracht. Damit sei die Region besser gerüstet für neue Herausforderungen. An dieser Stelle erinnerte Hirschmann an die Gründung der Gigabit-Allianz, die die flächendeckende Versorgung der Region mit Glasfaser und 5G-Mobilfunk vorantreibt und die Kooperation mit verschiedenen Partnern, um Zukunftsthemen wie Wasserstoff als alternativer Energieträger, Cloud-Plattformen und Künstliche Intelligenz (KI) zu beschleunigen. Dazu kommen die Kernthemen wie der Ausbau der Infrastruktur, die Fachkräftegewinnung und natürlich die Duale Ausbildung. Die nächste fünfjährige Legislaturperiode beginnt mit der konstituierenden Sitzung im März 2023.

Um künftig effizienter an einer erfolgreichen Weiterentwicklung der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken arbeiten zu können stimmte die Vollversammlung der Bildung eines Zukunftskonvents zu, in dem sich die IHK, die Wirtschaftsförderung (WHF) und die Bürgerinitiative „pro Region“ ergänzen. Ein entsprechendes Konzept soll jetzt erarbeitet werden, sie die Hauptgeschäftsführerin. Die Schwerpunkte sind auf die Nutzung vorhandener und bewährter Strukturen, auf Innovation, Bildung und die Fachkräftegewinnung ausgerichtet. Dabei sollen die drei Partner ausloten, wer welches Aufgabenfeld am besten bearbeiten kann damit sich die Region bestmöglich auf „übermorgen“ vorbereiten kann.

Blick nach China

Einen Blick in die automobile Zukunft gab der Audi-Werksleiter in Neckarsulm, Fred Schulze. Der dreijährige Aufenthalt in China habe ihm die rasante Entwicklung der chinesischen Automobilhersteller gezeigt. Vor allem der Vorsprung in der Elektromobilität und hier speziell auf dem Gebiet der Batteriezellen-Forschung und Produktion, sei gravierend. Die Innovationskraft im Reich der Mitte sei auf diesem Gebiet weitaus größer als hierzulande. Das müsse vor allem Baden-Württemberg, als Land der Tüftler und Denker und als wichtiger Standort der Automobilindustrie zu denken geben. Auf der Weltkarte der künftigen Elektro-Autobauer, so Schulze, ist kein deutsches Fabrikat mehr vorhanden. Dies betreffe alle Segmente bis in die Luxusklasse. Die Zuwachszahlen, plus 167 Prozent, sprechen eine deutliche Sprache, so der Audi-Werksleiter. Sein Appell: „Wir müssen uns wieder auf deutsche Tugenden wie Fleiß, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, höchste Qualität und innovative Produkte konzentrieren.