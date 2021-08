Jonathan Löffler ist neuer Schatzmeister auf Kreisebene

Main-Tauber-Kreis. Mit einer Gedenkminute eröffnete Kreisschützenmeisterin Margareta Geiger die Hauptversammlung des Sportschützenkreises I Main-Tauber in Marbach.

In ihrem Bericht über 2020 erläuterte sie die Anstrengungen der Mitgliedsvereine, des Kreisverbands und des Dachverbandes des Badischen Schützenbundes, in diesen schweren Zeiten für den Sport und die Vereine den Kontakt zu den Mitgliedern nicht zu verlieren. Stellvertretend nannte sie die vielen neu angebotenen digitalen Schulungsprogramme für Einzelmitglieder und Trainer, Schützen und Jugendliche und betonte, dass der „Leerlauf im Sportalltag trotzdem einigermaßen genutzt wurde, um in Innenbereich des Verbandes und der Vereine die Mitglieder fortzubilden und die Strukturen zu modernisieren“.

Weiterhin Sorgen

Dass sich die Sorgen im zweiten Jahr der Pandemie kaum verändert haben, sei weiterhin ein gravierendes Problem innerhalb aller Vereine. Nach wie vor fehlten junge Menschen und ehrenamtliche Helfer, die sich für diesen vielseitigen Sport interessierten. Die besondere Situation, in der sich der Schießsport aktuell befindet, mache es nicht leichter.

Hingewiesen wurden die Vereinsvertreter auf die geänderten Waffengesetze, Steuerregelungen für Vereine und versicherungstechnische Neuerungen, die in den digital angebotenen Schulungen auch nachträglich noch auf der Homepage des BSV abgerufen werden können.

Der Bericht des Schatzmeisters musste wegen Krankheit auf die nächste Hauptversammlung verschoben werden.

Es folgte der Bericht des Kreissportleiters Jürgen Wünsche vom Schützenverein Wertheim. Aufgrund der Pandemieregeln seien die meisten geplanten Wettbewerbe 2020 und 2021 ausgefallen. Einzig die Luftgewehr- und Luftpistolen Kreismeisterschaften 2020 hätten vor dem ersten Lockdown stattgefunden. Hierbei waren in allen Klassen die Schützen aktiv und hätten die Kreismeister 2020 ermittelt. Die Landesmeisterschaften seien komplett abgesagt worden.

Es gebe nun Hoffnung, dass in diesem Herbst wieder Wettbewerbe stattfinden könnten. Es seien Kreisvergleichskämpfe geplant für Pistole 50 m, Sportpistole und Revolver 25 m. Eine Benachrichtigung aller in Frage kommenden Schützen durch den Kreissportleiter erfolge separat. Trotz Lockerungen müssten die Wettbewerbe generell einzeln und getrennt in Kreisen und Vereinen geschossen und die Ergebnisse an den BSV in Leimen gemeldet werden. Wünsche schloss seinen Bericht in der Hoffnung, dass im Kreis im Herbst die Vereinsmeisterschaften ausgerichtet werden könnten.

Margareta Geiger übergab an Kreisjugendleiterin Daniela Hefner vom Schützenverein Marbach das Wort. Sie berichtete von der Sitzung des Landesjugendausschusses und des -tages, beide Veranstaltungen wären in Hambrücken und besucht worden. Weitere Neuigkeiten im Bereich Jugend 2020 waren, dass der Dachverband BSV mit Preisen für die Vereine die gute Jugendarbeit fördere und diese Preisgelder in verschiedenen Kategorien aufgeteilt seien.

Einen Überblick zu den Fördermöglichkeiten und Kategorien wurde geschildert. Auch hier erging der Hinweis, dass die Einzelheiten auf der Homepage des Landesverbandes nachgelesen werden könnten. Es handelte sich hierbei um einen Anerkennungspreis des Badischen Sportschützenverbandes. Der BSV fördere mit diesem Preis gute Jugendarbeit und vergebe Preisgelder in verschiedenen Kategorien. Von 225 Vereinen im BSV hätten lediglich 19 Vereine Unterlagen eingereicht. Im Landesjugendausschuss wurde deshalb darüber diskutiert, wie man Vereine motivieren könne, Unterlagen einzureichen.

Als besondere Innovation des Landesverbandes BSV stellte Hefner die Einrichtung eines lokalen Förderzentrum für Jugendliche vor, die eingerichtet worden sei – für Nordbaden seien das die Schützenkreise 1, 2 und 3. Geplant seien vier Förderzentren, wobei Kreisgrenzen die erste Einteilung vorgeben. Das Förderzentrum Nordost umfasst die Kreise 1 (Tauberbischofsheim), 2 (Buchen) und 3 (Mosbach). Der Schwerpunkt dieser Zentren werde auf den olympischen Disziplinen liegen: Lichtpunkt, Luftgewehr, Luftgewehr-3-Stellung, Luftpistole und Bogen. Gefördert werden sollen hauptsächlich Kinder in der Schüler- und Jugendklasse.

Wichtige Tagesordnungspunkte auf dem Landesjugendtag waren die Wahlen von Oliver Six und Christian Engelhard zu stellvertretenden Landesjugendleitern und die Wahl von zwei weiteren Landesjugendsprecherinnen (Julia Schertlen und Sara Back) sowie die Änderung der Jugendordnung. Mit dem Appell an alle Mitglieder zum Neustart der Aktivitäten in den Vereinen beendete die Kreisjugendleiterin ihren Bericht.

Schulung vorgesehen

Eine Schulung über Sachkunde und Standaufsicht findet in Lauda ab Herbst statt. Details dazu werden über den Oberschützenmeister aus Lauda, Kurt Blaha, noch rechtzeitig mitgeteilt.

Verabschiedet und geehrt wurde Schatzmeister Horst Fuchs aus Königshofen für 15 Jahre Treue mit der Kreisnadel Gold und einem Geschenkkorb. Kassenprüfer Hubert Dosch aus Nassig wurde für ebenso viele Jahre Treue und Verdienste auch mit der Kreisnadel Gold und einem Präsent ausgezeichnet.

Nach Abschluss der Ehrungen standen Neuwahlen an. Gewählt wurden, vorläufig für ein Jahr: Kreisschatzmeister: Jonathan Löffler, Schützenverein Nassig, Kassenprüfer: Sebastian Seitz, SV Külsheim, Pressewart: Klaus Sadowski, Schützenverein Nassig.

Es wurde nochmals stellvertretend durch den Klaus Sadowski allgemein auf den 100. Geburtstag des Schützenvereines Nassig vom 24. bis 26. Juni 2022 hingewiesen. Die Hauptversammlung im kommenden Jahr soll voraussichtlich in Lauda stattfinden. pm