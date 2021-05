Jetzt fehlt nur noch das „Go“ der Behörden

Weikersheim/Creglingen/Aub. Das aktuelle Wetter lädt zwar zurzeit noch nicht wirklich zu einem Freibadbesuch ein, doch viele können die Öffnungen gar nicht erwarten und sind ganz heiß auf die neue Badesaison.

Doch auch in diesem Jahr wird das Freizeitvergnügen im Schwimmbecken kein gewöhnliches. Das Freibad in Freudenbach plant laut Bademeister Harald Neser, Anfang Juni seine Tore zu öffnen Die Auflagen zur Einhaltung aller Sicherheits- und Hygieneauflagen müssen nach seiner Meinung noch gelockert werden, denn der derzeitig geltende Aufwand sei sowohl für die Besucher als auch für das Personal zu hoch. Den Bademeister selbst erreichten wir gerade bei den letzten Streicharbeiten des Beckens. Es werde auf jeden Fall geöffnet, so Neser.

Das Familienschwimmbad in Baldersheim ist laut Bürgermeister Roman Menth rundum „fit“. Es werde auch so bald als möglich geöffnet, man warte nur noch auf die entsprechenden Beschlüsse der Regierung aus München für die anzuwendenden Konzepte. Wie der genaue Maßnahmenkatalog aussehe, sei jedoch noch nicht bekannt. Menth rechnet mit einer Öffnung Anfang Juni.

Ähnlich sieht es beim Waldschwimmbad in Neubronn aus. Die Stadt Weikersheim plant, falls das Wetter mitspielt, das Bad bis zu Fronleichnam am 3. Juni, spätestens jedoch Mitte Juni bei entsprechenden Corona-Bedingungen, zu öffnen. Die Vorbereitungen dazu sind in vollem Gange.

Sowohl die Stadt Weikersheim als auch der Förderverein hoffen auf gutes Schwimmbadwetter im Sommer, steht in diesem Jahr doch das 50-jährige Bestehen des Schwimmbads an, das entsprechend gefeiert werden soll. brun