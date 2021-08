Jetzt auch Radguide-Service im Angebot

Main-Tauber. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ macht nun auch Angebote für Radreisen mit fachkundiger Begleitung. Sie ergänzen die Möglichkeit, die Fernradwege, Rundwege und sportlichen Touren in der beliebten Ferienlandschaft auf eigene Faust zu erkunden. „Inzwischen stellen wir öfter Nachfragen nach Radguides fest, also nach fachkundiger Tourenbegleitung“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig. Der Tourismusverband hat diese Marktveränderung aufgegriffen und deshalb mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) ein zweitägiges Grundlagenseminar für Radguides durchgeführt. Es nahmen neun Interessierte aus Rothenburg, Niederstetten, Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen und Wertheim teil. Im Seminar behandelt wurden die Arten von und Zielgruppen für Radtouren, das Lesen einer topografischen Radkarte und die Ausarbeitung von Radtouren für unterschiedliche Zielgruppen wie Genussradler oder Mountainbiker. Auch die Kommunikation mit und in den Radgruppen wurde besprochen. Nicht fehlen durften praktische Tipps. Am zweiten Tag schloss sich eine Praxisradtour an. Die geschulten Radguides stehen ab sofort für entsprechende Anfragen von Radgruppen zur Verfügung. Mit den Radguides erweitert der Tourismusverband seine Serviceleistungen für Radtouristen. Das „Liebliche Taubertal“ von Rothenburg bis Freudenberg kann mit dem Fahrrad in einer angenehmen Art erobert werden. Zu allen Radtouren gibt es aussagekräftiges Infomaterial beim Tourismusverband“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825806 und -5807, Fax 09341/8285700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de. tlt

