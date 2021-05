Jahresfehlbetrag geringer als befürchtet

Ansbach/Rothenburg. ANregiomed hat das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,5 Millionen Euro abgeschlossen, wie der Klinikverbund in einer Pressemitteilung feststellt. Zu dem Verbund gehört auch das Krankenhaus in Rothenburg.

. Gegenüber der revidierten Wirtschaftsplanung, die von einem Defizit in Höhe von 15 Millionen Euro ausgegangen war, bedeutet dies eine Verbesserung um 7,5 Millionen Euro. Trotz der schwierigen Situation, der der Klinikverbund und seine Mitarbeitenden im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt waren, ergebe sich eine Ergebnisverbesserung um knapp eine Million Euro gegenüber dem Jahr 2019, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Weil wir aufgrund der Corona-Situation über Monate hinweg stationäre Kapazitäten zur Behandlung von COVID-19-Patienten freihalten mussten, wurden zahlreiche planbare Eingriffe abgesagt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, erklärte ANregiomed-Vorstand Dr. Gerhard M. Sontheimer.

Ausgleich für Minderbelegungen

Deshalb wurde das geplante Leistungsniveau an allen Standorten deutlich unterschritten. Für die Minderbelegungen hat AN-regiomed Ausgleichszahlungen vom Bund in Höhe von insgesamt 13,4 Millionen Euro für alle drei Klinikstandorte erhalten. „Trotz aller Widrigkeiten konnten wir das angestrebte Jahresergebnis nicht nur erreichen, sondern deutlich übertreffen“, so Dr. Sontheimer. Weil ein Teil der Verluste nicht im Krankenhausbetrieb, sondern in den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) entstanden ist, beträgt der Zuschussbedarf für die Träger, den Landkreis Ansbach und die Stadt Ansbach, 5,1 Millionen Euro. „Insgesamt ist der in den vergangenen beiden Jahren eingeschlagene Weg der richtige“, ist der ANregiomed-Vorstand überzeugt.

„Jetzt müssen wir alles dafür tun, um Patienten und niedergelassene Ärzte noch mehr von der hervorragenden Qualität der Leistungen unserer Mitarbeiter zu überzeugen sowie im bundesweiten Wettbewerb um Beschäftigte in Medizin und Pflege die Nase vorne zu haben.“

