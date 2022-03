Ja zu Freiflächen-Photovoltaik in Grünzügen

Krautheim. In der Sitzung in Krautheim stimmte der Planungsausschuss auch der 20. Änderung des Regionalplans zu. Damit wird die Ausweisung von weiteren Vorbehaltsgebieten für regionalbedeutsame Photovoltaikanlagen und die Anpassung der Ausnahmeregelung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in regionalen Grünzügen möglich. Eine solche Erweiterung ist auch für den Solarpark südlich von Tauberbischofsheim auf der Gemarkung des Stadtteiles Dittigheim vorgesehen.

In einer der künftigen Sitzungen wird sich der Planungsausschuss auch mit dem Thema „Deutschlandtakt der Bahn in der Region Heilbronn-Franken“ beschäftigen. In einem ersten Sachvortrag stellte Dr. Felix Berschin, Stratege bei der Nahverkehrsplanung Südwest, den Verantwortlichen für bisherigen Verlauf der Planungen ein Armutszeugnis aus: „Kein Plan, keine Ideen, Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander, dem Planungsfeuerwerk der rund 3000 beteiligten Planer folgte ein Umsetzungsstillstand“.

Die Folge seien eine extreme Kostenexplosion und wenig Effizienz. Verschlechterungen gehörten zum Bahnalltag in der Region. Im Ergebnis heißt das: „Die Einbindung des Oberzentrums Heilbronn und der gesamten Region Heilbronn-Franken in den Schienenpersonennahverkehr kann angesichts einer Einwohnerzahl von 920 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und einem Bruttoinlandsprodukt von rund 42 Milliarden Euro im Jahre 2017 niemanden zufrieden stellen. Auch vor dem Hintergrund der Mobilitätswende und der notwendigen Maßnahmen zum Klimaschutz ist der Anteil des Schienenverkehrs zur Entlastung der Verkehrsadern A 6 und A 81 an den täglich anfallenden Wegen spürbar zu erhöhen“.

Zwischenzeitlich angekündigte IC-Linien ab 2028 oder die temporäre und lückenhafte ICE-Anbindung während der Buga 2019 in Heilbronn hätten keine Trendwende eingeläutet. Dem Antrag des CDU-Fraktionssprechers Frey auf Vertagung und separate Behandlung dieses Themas folgte das Gremium einmütig. pal