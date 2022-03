Ja zu Dorfladen in Böttigheim

Neubrunn. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neubrunn wurden in erster Linie infrastrukturelle Maßnahmen und Projekte besprochen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Nutzungsänderung für eine Gaststätte zum Dorfladen mit Café-Ecke und Imbiss auf Gemarkung Böttigheim wurde beantragt. Das Gemeindegremium erteilte dem Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Der Etablierung eines Dorfladens für die Sicherstellung der Nahversorgung im Ortsteil Böttigheim wird vom Gremium ausdrücklich begrüßt.

Kindergarten

Im Kindergarten in Böttigheim soll ein zusätzlicher Raum als Büro-, Besprechungs- und Sozialraum genutzt werden. Der Raum wurde bereits durch den Bauhof hergerichtet und der Bodenaufbau vorbereitet. Die Bodenbelagsarbeiten sollen durch eine Fachfirma erfolgen. Den Auftrag hierfür erhält das Malergeschäft Baunach aus Helmstadt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Rathaus

Die Bodenbelagsarbeiten im Rathaus Neubrunn sind abgeschlossen. Wegen zusätzlicher Arbeiten am Untergrund und Sockelleisten im Gang und im Sitzungssaal entstanden Mehrkosten in Höhe von rund 2950 Euro. Die Gesamtausgaben belaufen sich nun auf 17 413 Euro. Der Gemeinderat billigte die Mehrkosten und gibt die Schlussrechnung zur Zahlung frei.

Wie bereits seit einigen Jahren wurde die alljährlich im Herbst anstehende Sinkkastenreinigung ausgeschrieben. Drei Angebote für die Reinigung und die Entsorgung des anfallenden Aushubes gingen ein. Der Auftrag geht an die Firma Florian Hofmann GmbH aus Würzburg.

Hangsicherung

Für die Lieferung von Mauerscheiben für die Hangsicherung an der Frankenlandhalle in Böttigheim gingen drei Angebote ein. Den Zuschlag erhielt die Firma Kuhn Bauzentrum in Triefenstein. Bei der Ausschreibung zum Setzen von Mauerscheiben an der Frankenlandhalle in Böttigheim gingen keine Angebote ein. Die Arbeiten werden nun durch den Bauhof ausgeführt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Telefonica Germany GmbH & Co. OHG informierte die Gemeinde darüber, die Infrastruktur für mobiles Breitband in Neubrunn zu modernisieren und dazu den vorhandenen Standort am Allersberg auf Gemarkung Neubrunn um eine 5G-Sendeanlage zu erweitern.

Der Gemeinderat entschied in einer zurückliegenden Sitzung die Restaurierung von vier Bildstöcken in den Jahren 2022 und 2024. Drei Firmen haben ein Angebot abgegeben. Der Auftrag geht an den Restaurator Bergrath aus Zellingen.

Die Verwaltung hat für die Regenrückhaltebecken geforderte Füllstandsmessungen ausgeschrieben. Drei Angebote wurden abgegeben. Die Messungen werden an die Firma Nivus GmbH aus Eppingen vergeben.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass das Landratsamt Würzburg, für das Bauvorhaben auf Gemarkung Neubrunn, der Einleitung des gesammelten Niederschlagwassers/Dachwasser in den Mühlbach, zugestimmt hat. ank