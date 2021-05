IT-Fachkraft wartet PCs

Main-Tauber-Kreis. Kompletter Online-Unterricht und hybride Formate bestimmten den Schulalltag in den vergangenen 14 Pandemie-Monaten. Festgestellt wurde dabei, dass die Digitalisierung im Bereich Schule immer noch weit hinter der anderer Länder hinterherhinkt. Daran hat auch der bereits 2019 vom Bund beschlossene Digitalpakt Schule zunächst kaum etwas geändert. Im Zuge der Pandemie aber ist Fahrt aufgenommen worden.

AdUnit urban-intext1

Für die Schüler an den beruflichen Schulen hat der Schulträger Main-Tauber-Kreis rund 1800 digitale Endgeräte angeschafft, im Laufe des Jahren kommen 300 vom Land finanzierte Geräte für Lehrer und 400 über den Digitalpakt geförderte Laptops oder PC für Schüler hinzu. Bereits in einer der vergangenen Kreistagssitzungen wurde gefordert, dass die Wartung und Betreuung dieser Hardware gesichert sein müsse und nicht noch zusätzlich an Pädagogen hängenbleiben dürfe. Dem trägt der Landkreis nun Rechnung.

Einstimmig billigte das Kreistagsgremium die Einstellung einer IT-Fachkraft bis zum Ende des Förderzeitraums am 31. Dezember 2022 für die „Administration zum Digitalpakt Schulen“. hvb