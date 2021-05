Inzidenzwert steigt wieder

Main-Tauber-Kreis. Die Fälle verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen (Zahl neuer Fälle jeweils in Klammern): Ahorn: 3 (+1), Assamstadt: 1, Bad Mergentheim: 15 (+4), Boxberg: 10, Creglingen: 2, Freudenberg: 0, Großrinderfeld: 4 (+2), Grünsfeld: 5 (+3), Igersheim: 1, Königheim: 4, Külsheim: 5, Lauda-Königshofen: 29 (+4), Niederstetten: 13 (+1), Tauberbischofsheim: 8 (+1), Weikersheim: 4, Werbach: 0, Wertheim: 45 (+11) und Wittighausen: 3. Vom Gesundheitsamt wurde am Montag ein weiterer Todesfall bestätigt, bei dem ein positiver Befund auf das Coronavirus vorlag. Es handelt sich um eine über 80-jährige weibliche Person. Damit sind im Main-Tauber-Kreis mittlerweile 88 Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben, davon 68 im Jahr 2021.

Aufgrund eines positiven PCR-Tests bei einem Kind wurde für die Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth in Wertheim-Bestenheid Quarantäne angeordnet. Wegen zweier positiver PCR-Ergebnisse wurde außerdem für Teile der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der Buchener Straße in Bad Mergentheim, einer Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber, Quarantäne angeordnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Montag, 24. Mai, nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 62,7.