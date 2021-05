Main-Tauber-Kreis. Im Main-Tauber-Kreis wurden am Wochenende insgesamt 17 Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt, davon drei am Samstag, 15. Mai, und 14 am Sonntag, 16. Mai. Von den neuen Infektionsfällen waren auch eine Kindergartengruppe in NIederstetten und eine Kindertagespflege in Weikersheim betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Angaben des Robert-Koch-Instituts auf nun 41,5 gesunken.

