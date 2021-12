Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN zu Besuch auf den Intensivstationen der Region Intensivsmediziner fordern: „Lassen Sie sich impfen und boostern, damit wir hier weiter arbeiten können”

Auf den Intensivstationen arbeiten Pflegekräfte und Ärzte am Limit. Die Dauerbelastung kostet Kraft und zehrt an den Nerven. Mit der Variante Omikron droht eine Welle, die noch mehr Patienten in die Kliniken spült. Inzidenz oder Hospitalisierungsrate, Impfquote – hinter den Zahlen steckt eine Realität, die den meisten verborgen bleibt. Die FN besuchten Kliniken und sprachen mit den Leuten an der Front.