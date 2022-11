Niederstetten. Massive Verunsicherung der Einwohner über mögliche Entwicklungen im Niederstettener Rathaus, Leserbriefe, Stellungnahmen, eine schweigende Mehrheit:

Die drei Listen im Niederstettener Gemeinderat bieten am kommenden Mittwoch, 30. November um 20 Uhr eine offene Informationsveranstaltung in der Alten Turnhalle an. Es wird dabei um den Gesamtkomplex Heike Naber gehen. Auch Fragen aus der Einwohnerschaft sind möglich.