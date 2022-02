Informationen für Winzer im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreises veranstaltet am Dienstag, 22. Februar, um 19 Uhr einen Online-Informationsabend zu den aktuellen Regelungen für den Weinbau in Wasserschutzgebieten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Zusammenhang mit der Neufassung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung und aufgrund der Düngeverordnung haben sich verschiedene Vorschriften geändert. Diese werden im Rahmen der Vorträge erläutert und Anpassungsstrategien aufgezeigt, um die Rebflächen in den kommenden Vegetationsperioden zu bewirtschaften.

Mehrere Schwerpunkte

Weitere inhaltliche Schwerpunkte des Abends bilden Empfehlungen zum integrierten Pflanzenschutz und zu anderen weinbaulichen Themen. Außer dem Weinbauberater Roland Zipf referieren mehrere Kollegen des Landwirtschaftsamtes.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Teilnehmer, die ihren Betriebs- oder Wohnsitz im Main-Tauber-Kreis haben oder dort Flächen bewirtschaften, können sich die Veranstaltung als zweistündige Fortbildung zur Pflanzenschutz-Sachkunde anerkennen lassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hierzu müssen bei der Anmeldung außer der E-Mail-Adresse auch Name und Anschrift angegeben werden. Für altsachkundige Pflanzenschutzmittelanwender (Startdatum 1. Januar 2013) hat mit Beginn des Jahres 2022 wieder ein neuer Drei-Jahres-Zeitraum für die Sachkundefortbildungen begonnen.

Der Registrierungslink für die Veranstaltung kann beim Landwirtschaftsamt per E-Mail an lwa-veranstaltung@main-tauber-kreis.de angefordert werden. Alle Informationen zum Einstieg in das Webex-Event werden vor dem Termin per E-Mail zusammen mit dem Registrierungslink mitgeteilt. lra