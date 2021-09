In Wertheimer Bauhof wurde eingebrochen

Wertheim. Der Wertheimer Bauhof in der neuen Vockenroter Steige wurde in der Nacht zum Donnerstag zum Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwochabend 19.30 Uhr Donnerstagmorgen 6 Uhr Zugang zum Gebäude.

Im Inneren machten sich die Unbekannten gewaltsam am Inventar zu schaffen und entwendeten unter anderem einen Tresor. Die Einbrecher entleerten außerdem einen am Tatort gefundenen Feuerlöscher im Gebäude und richteten dadurch hohe Schäden an.

