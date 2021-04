Während der Setz- und Brutzeit müssen Hunde im Wald an die Leine genommen werden. Noch bis 15. Juli ist die so genannte Setz- und Brutzeit, in der das Wild sowie die sonstigen frei lebenden Tiere in ihren Lebensräumen vor Beunruhigung besonders zu schützen sind. In diesen Monaten ziehen die Tiere in der Natur ihren Nachwuchs auf und reagieren auf Störungen äußerst empfindlich. Schön eine

...