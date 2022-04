In der Arbeitswelt erfolgreich sein

Main-Tauber-Kreis. Auf das Land Baden-Württemberg wartet eine der größten Weiterbildungsoffensiven seiner Geschichte. Dies ist in einer aktuellen Studie zu den „Future Skills“ zu lesen. Dr. Stefan Baron von der AgenturQ – Auftraggeber dieser Studie - wird in einer hybriden Veranstaltung die Kompetenzen vorstellen, die heute und in Zukunft in der Arbeitswelt erfolgskritisch sind. In einer Podiumsdiskussion werden dann Arbeitsmarktexperten und Unternehmensvertreter diskutieren, wie diese Future Skills den Betrieben und ihren Beschäftigten vermittelt werden können. Anhand von Beispielen werden berufliche Qualifizierungen vorgestellt, die die Betriebe zeitlich selbst steuern und online oder modular umsetzen können. Durch die hybride Veranstaltung am 5. Mai von 16 bis 18 Uhr führt Daniel A. Gottschald, Geschäftsführer TUM Campus Heilbronn. Partner der Veranstaltung sind: Agentur für Arbeit Heilbronn, Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, Netzwerk für berufliche Fortbildung, Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken, Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft, Bündnis für Transformation, Campus Founders. Anmeldung unter https://buendnis-fuer-transformation.de

