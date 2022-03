In Brücke Archshofen wird investiert

Main-Tauber-Kreis. Dringend sanierungsbedürftig ist die Tauberbrücke bei Archshofen an der K 2869. Nicht nur die bei den Prüfungen festgestellten Schäden müssen beseitigt werden. Aufgrund der gestiegenen Verkehrsbelastungen ist eine Verstärkung des Tragwerks erforderlich. Das weiß man auch im Landkreis. „Wir investieren dauerhaft in die Ertüchtigung der Brücke“, betonte Landrat Christoph Schauder am Mittwoch im Sitzungssaal des Landratsamts. Wichtig ist in seinen Augen die Implementierung der Querkraftverstärkung, damit die Brücke der Belastung durch den Verkehr dauerhaft gewachsen ist.

Im Ausschuss notiert Der Kreis will Geschwindigkeitsmessanlagen kaufen, um solche Anlagen nicht ständig von Fremdfirmen mieten zu müssen. Dazu gab der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistags bei seiner Sitzung am Mittwoch im Landratsamt einmütig grünes Licht. Den Auftrag für die Anlagen mit Fahrzeug sowie den Einbau übernimmt die Firma ERA aus Heilbronn zum Brutto-Preis von rund 214 000 Euro. Einstimmig wurde der Auftrag für Markierungsarbeiten an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen vergeben. Den Zuschlag für die Jahre 2022 und 2023 erhielt die Firma Wolfschmidt Straßentechnik aus Heldburg. Ihr Angebot belief sich auf eine Brutto-Summe von knapp 428 000 Euro. Den Bau von Verkehrswegen im Rahmen der Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim übernimmt die Firma Boller Bau. Sie hatte mit knapp 290 000 Euro das wirtschaftlichste Ergebnis vorgelegt. Die Arbeiten am Parkplatz inklusive Grünfläche sollen bis Mai beendet sein. Der Annahme von Spenden über 500 Euro für den Asylkreis Bad Mergentheim wurde zugestimmt. dib

Förderung einkalkuliert

Diese „Investition in die Zukunft“, so der Landrat, lässt sich der Kreis rund 480 000 Euro kosten. Man rechnet mit einer Förderung von mindestens 120 000 Euro. Weil sich durch die gestiegenen Baupreise die Projektsumme um 200 000 Euro erhöht hat, war ein neuer Beschluss nötig. Der Ausschuss beauftragte das Straßenbauamt mit der Ausschreibung der Maßnahme. Sobald die Förderzusage aus Stuttgart eingetroffen ist, wird mit der Umsetzung begonnen.

Der Neubau der Straßenmeisterei in Külsheim beschäftigte das Gremium ebenfalls. Der Baubeginn ist für April vorgesehen. Abgesetzt wurde die Vergabe der Werkstattarbeiten. Die sei, so Landrat Schauder, zwar dringend nötig, trotzdem gebe es rechtliche Fragen, die zuerst geklärt werden müssten. Mit dem Thema will man sich der Kreistag bei seiner Sitzung am 30. März befassen.

Ohne Gegenstimme wurden die Dachdeckerarbeiten für die neue Straßenmeisterei zum Brutto-Preis von 446 568 Euro an die Firma Gebrüder Rückert aus Gosheim vergeben. „Nach der Fertigstellung des Rohbaus“, so der Landrat, „soll das Gebäude sofort wetterfest gemacht werden.“ Schauder ging es nicht nur um den Zeitfaktor, sondern auch um die steigenden Baupreise. Diskussionslos ging auch die Beauftragung von Architekten und Fachplaner über die Bühne. Dafür wurden rund 464 000 Euro veranschlagt.

Vergeben wurden überplanmäßige Aufwendungen im Reinigungsdienst am Berufsschulzentrum Tauberbischofsheim. Die Mehrkosten belaufen sich auf 27 355 Euro. Die Reinigung übernimmt die Firma Prior & Peußner aus Leutenbach. Kreisrat Gernot Seitz fragte nach einer Kostenberechnung, wenn man eigenes Personal einstellen würde, anstatt die Arbeiten an eine Fremdfirma zu vergeben. „Ich gehe davon aus, dass bei der Ausschreibung dieser Aspekt auch geprüft wird.“ Landrat Schauder dämpfte seine Erwartung: „Derzeit ist es nicht beabsichtigt, die Arbeiten mit eigenem Personal zu übernehmen. Das wäre unwirtschaftlich.“ Die Fremdvergabe hat sich in seinen Augen bewährt. Dem Vorschlag aus dem Gremium, die Putz-Intervalle zu reduzieren, um Kosten zu sparen, erteilte er eine klare Absage. In der aktuellen Corona-Pandemie sei dies nicht angebracht.