Impftermine frei - und jeder Interessierte kann kommen

Main-Tauber-Kreis/Öhringen. Impfung am Wochenende mit vorheriger Terminvereinbarung für jeden Interessierten – auch für Bürger aus dem Main-Tauber-Kreis: Im Kreisimpfzentrum des Hohenlohekreises in Öhringen stehen momentan laut Pressemitteilung noch rund 1000 freie Impftermine für das Wochenende bis 4. Juli zur Verfügung. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech und Astra Zeneca. Termine können wie gewohnt über die Hotline 116 117 oder online unter www.impfterminservice.de gebucht werden.

Impfung am Wochenende ohne vorherige Terminvereinbarung: Wer bisher keinen Termin gebucht hat oder sich kurzfristig zur Erstimpfung entschließt, kann am Samstag, 3. Juli, und Sonntag, 4. Juli, jeweils zwischen 14 Uhr und 19 Uhr in das Kreisimpfzentrum Öhringen kommen und sich mit dem Impfstoff von Astra Zeneca impfen lassen. Eine Anmeldung ist dabei nicht notwendig. Mitgebracht werden muss lediglich ein Lichtbildausweis, eine Versichertenkarte sowie (sofern vorhanden) Impfausweis und Medikamentenplan. Das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend.

