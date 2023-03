Im Waffenrecht stets mit Kompetenz geglänzt

Main-Tauber-Kreis. Erster Landesbeamter Florian Busch hat den langjährigen Sachgebietsleiter und stellvertretenden Amtsleiter des Sachgebiets Jagdamt und Waffenrecht, Kreisamtsrat Gernot Böck, in den Ruhestand verabschiedet und sein langjähriges Engagement für das Landratsamt Main-Tauber-Kreis gewürdigt. Böck tritt zum 1. Juli in den Ruhestand ein, sein letzter Arbeitstag ist allerdings bereits der 22. März. Die Sachgebietsleitung übernimmt sein bisheriger Stellvertreter Carlo Hartnagel. „Heute verabschieden wir mehr als 40 Jahre Erfahrung und Leidenschaft im Amt“, erklärte Erster Landesbeamter Florian Busch. Gernot Böck habe nicht nur in seiner Rolle als stellvertretender Amtsleiter Führungsqualität gezeigt, „auch als Sachgebietsleiter für das Jagdamt und das Waffenrecht war Ihre Expertise von unschätzbarem Wert. Besonders in dem sensiblen und dynamischen Thema ‚Waffenrecht‘ haben Sie mit Kompetenz, Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen geglänzt. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Ihre Arbeit ist ein Gewinn für den gesamten Landkreis.“ Den wertschätzenden Worten schloss sich Jasmin Kaibel als Amtsleiterin des Rechts- und Ordnungsamtes an: „Gernot Böck ist ein Pragmatiker aus Leidenschaft.“

Pläne für die neu gewonnene Freizeit hat der 63-jährige bereits. „Gemeinsam mit meiner Frau werden wir unsere Kinder besuchen, die aktuell in alle Himmelsrichtungenverteilt sind.“ Zudem möchte er den neuen Lebensabschnitt nutzen und seinem Hobby als passionierter Jäger nachgehen.

Gernot Böck begann seine Karriere 1981 als Inspektorenanwärter bei der Stadt Tauberbischofsheim. 1983 wechselte er zum Landratsamt. Nach seinem erfolgreichen Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) in Stuttgart war Gernot Böck als Kreisinspektor im Jugendamt tätig. 1994 folgte der Schritt in das Rechts- und Ordnungsamt, in dem er das Sachgebiet „Ausländerangelegenheitenaus Drittländern“ verantwortete. 2009 wurde er dann zusätzlich zum Leiter des Kreisjagdamtes bestellt, das zuvor im Umweltschutzamt verortet war. 2010 bündelte man das Jagd- und Waffenrecht bei Gernot Böck im Sachgebiet. 2012 erfolgte dann die Bestellung zum stellvertretenden Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes. Nach seinem 40-Jahr-Dienstjubiläum im Juni 2020 tritt Gernot Böck zum 1. Juli 2023 in den wohlverdienten Ruhestand ein. lra