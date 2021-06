„Dass ihre Seele sein wird wie ein wasserreicher Garten und sie nicht mehr verschmachten sollen.“ Unter diesem Thema aus dem Prophetenbuch Jeremia findet am Sonntag 20. Juni, um 14 Uhr ein „Erntebittgottesdienst im Grünen“ in Oberndorf an der Alten Schule statt.

Den Gottesdienst feiert Pfarrer i. R. Nonnenmann zusammen mit dem Posaunenchor Neubronn unter der Leitung von Jürgen Klein.

