„Der Blick in die Zukunft trübt sich immer mehr“, so die Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken, Elke Döring, bei der Präsentation der neuesten Konjunkturdaten für das dritte Quartal 2022. Immer mehr Unternehmen fürchteten um ihre Existenz. Die Wirtschaft in der Region stehe vor harten Monaten.