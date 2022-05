Der Auswahlausschuss des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber tagte in den Sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler in Kirchberg an der Jagst, um über die eingereichten Projektanträge im europäischen Förderprogramm Leader zu entscheiden. Mit dem jetzt vollzogenen Abschluss der laufenden Förderperiode habe es nochmals einen großen Ansturm auf die Fördergelder der Europäischen

...