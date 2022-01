Hülsenfrüchte im Fokus

Main-Tauber-Kreis. Zum Thema „Anbau und Vermarktung von Körnerleguminosen“ veranstaltet die Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis am Mittwoch, 2. Februar, um 19 Uhr einen Online-Informationsabend gemeinsam mit dem Landwirtschaftsamt des Landratsamtes.

Die Abendveranstaltung hat das Ziel, Landwirten einen Überblick über den Leguminosen-Anbau zu vermitteln. In Fachvorträgen werden pflanzenbauliche Gesichtspunkte beim Anbau von Sojabohnen, Ackerbohnen, Erbsen, aber auch Linsen und Lupinen beleuchtet. Zudem werden die Vermarktungsmöglichkeiten der verschiedenen Leguminosen diskutiert.

Der Registrierungslink für die Veranstaltung kann beim Landwirtschaftsamt per E-Mail an lwa-veranstaltung@main-tauber-kreis.de angefordert werden. Alle Informationen zum Einstieg in das Webex-Event werden vor dem Termin per E-Mail zusammen mit dem Registrierungslink mitgeteilt.

Bei Fragen steht das Landwirtschaftsamt unter den Telefonnummern 07931/4827-6324 (Maximilian Ferner), -6341 (Stefan Fiedler), -6321 (Hartmut Lindner) und -6350 (Theodor Bender) zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Bio-Musterregion gibt es unter www.main-tauber-kreis.de/biomusterregion. lra