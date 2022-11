Hubertusmesse mit Jagdhornklängen

Distelhausen. Zusammen mit den Jagdhornbläsern des Kreisjagdvereins Tauberbischofsheim und Pater Kasimir fand nach zwei Jahren Corona-Pause die traditionelle Hubertusmesse des Vereins in der Kirche St. Markus in Distelhausen statt. Viele Kirchenbesucher erfreuten sich an den Jagdhornklängen. Nach einer kurzen Ansprache von Kreisjägermeister Hubert Hartnagel konnten vier Jungjäger mit dem feierlichen Jungjägerschlag zum Jäger geschlagen werden. Der Kreisjagdverein Tauberbischofsheim feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Festprogramm. Bild: Sandra Mayer

