„Homeoffice” beibehalten oder zurück ins Büro?

Wenn man mir vor rund eineinhalb Jahren gesagt hätte, dass die Fränkischen Nachrichten auch aus dem heimischen Wohnzimmer entstehen können, dann hätte ich sicher gelacht. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass jeder Redakteur für sich alleine an seinen Zeitungsseiten bastelt. Doch die Corona-Pandemie hat mich eines Besseren belehrt.

Natürlich steht die Gesundheit der Kollegen an oberster Stelle und das reduzieren von Kontakten war und ist nach wie vor sehr wichtig. Wer weiß denn schon, was mit der Delta-Variante passiert? Alleine deswegen ist „Homeoffice“ aktuell nicht wegzudenken.

Dazu kommt, dass ich rund 30 Minuten ins Büro fahre. Zeit, die ich mir mit dem Arbeiten von Zuhause einspare. Also gewinne ich rund eine Stunde pro Tag, die ich in andere Dinge, beispielsweise Freizeitaktivitäten, investieren kann – Ausschlafen klappt aber auch viel besser, wenn der Schreibtisch nur einen Raum weiter steht. Hinzu kommen die reduzierten Spritkosten, die eine klare Sprache sprechen.

Zuhause arbeite ich auch konzentrierter als im Büro. Das merke ich vor allem, wenn ich zu Themen recherchiere oder an komplizierteren Artikeln sitze. Wenn das Telefon des Kollegen nicht klingelt und mal niemand einfach so ins Büro kommt, um sich mit dir über die letzten Fußballergebnisse zu unterhalten, schreibt es sich gleich viel zügiger. So kann ich am Tag entspannter mehr Punkte von meiner „To-Do-Liste“ abarbeiten, als am eigentlichen Arbeitsplatz. Zuletzt muss ich sagen, dass es für den Arbeitgeber auch gewisse Vorteile hat, wenn die Mitarbeiter mobil arbeiten. Kosten für den Arbeitsplatz und die Ausstattungen fallen weg. Ebenso sinken Stromkosten und andere Leistungen, wie der Zuschuss zu Fahrten.