Hoher Sachschaden durch Dachstuhlbrand

Hettstadt. Am Donnerstagnachmittag brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Wohnhaus aus. Verletzt wurde niemand. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf. Gegen 14 Uhr brach aus bislang ungeklärten Gründen ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung im Zeiler Weg aus. Nachbarn bemerkten die Flammen, verständigten die Feuerwehr und informierten eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses, sodass diese das Gebäude unverletzt verlassen konnte. Die anderen Anwohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Acht Feuerwehren mit insgesamt rund 80 Einsatzkräften bekamen das Feuer schnell in den Griff und konnten den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich geschätzt auf eine hohe sechsstellige Summe. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch am Nachmittag die Ermittlungen zur Brandursache. Ersten Untersuchungen zu Folge dürfte das Feuer im Bereich der Küche entstanden sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1