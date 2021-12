Hohe Investitionen führen zu Rekordschulden bis Ende 2025

Main-Tauber-Kreis. Dass der Haushalt des Main-Tauber-Kreises ein mächtiger wird, war mit Blick auf die hohen Investitionen klar. Bereits bei seiner Einbringung hatte das Landrat Christoph Schauder ausgeführt. Mit der Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim und dem Neubau der Straßenmeisterei Külsheim sind große Vorhaben zu stemmen, die Pflichtaufgaben im Bereich Kreisstraßen und Schulausstattung kommen noch obendrauf.

Bei der Sitzung des Kreistags am Mittwoch, bei der das knapp 800 Seiten dicke Zahlenwerk beschlossen wurde, hatten die Fraktionen Gelegenheit, sich zum Konvolut zu äußern und die Lage des Landkreises aus ihrer Sicht zu beleuchten. Landrat Christoph Schauder, der das erste Mal den Kreishaushalt zu verantworten hat, und das Team der Kämmerei durften sich freuen, denn ihnen wurden allseits faire und transparente Haushaltsvorberatungen bescheinigt.

CDU

Für die CDU übernahm Haushalts-Experte Manfred Schaffert die Analyse. Am Beispiel der Summen für das Soziale nahm er die strukturelle Schieflage der kommunalen Haushalte in den Blick. Dieser steige gegenüber 2019 netto um 11,7 Millionen Euro, obgleich die Finanzzuweisungen des Landes im gleichen Zeitraum stagnierten. Mit der Erhöhung des Hebesatzes um einen halben Punkt auf 29,5 könne die CDU leben, so der Fraktionsvorsitzende, obgleich weitere Anhebungen unausweichlich seien.

Soziales und Personal sind die beiden größten Posten und machen rund zwei Drittel des gesamtes Haushalts in Höhe von 232,3 Millionen Euro aus. 1000 Mitarbeitende zählt das Landratsamt. Mit Blick auf die „dynamische Entwicklung“ schlug Schaffert vor, mittelfristig ein Personalentwicklungskonzept als Leitfaden zu erstellen sowie Homeoffice-Arbeitsplätze nicht nur einzurichten, sondern verstärkt offensiv anzubieten.

Die Aufwendungen im Sozialbereich sind nahezu ausschließlich Pflichtausgaben. Hier tragen steigende Leistungs- und Pflegeentgelte zu den Mehrkosten bei. Die CDU trage dennoch soziale Freiwilligkeitsleistungen mit. Unterstützt wird der Verein Frauen helfen Frauen mit einer Erhöhung von 6000 Euro und die Tafelläden mit insgesamt 15 600 Euro pro Jahr. Begrüßt werde auch die Einrichtung der Interdisziplinären Frühförderstelle, deren Erweiterung zeitnah in den Blick genommen werden sollte. Generell mahnte er an, die Strukturen auf ihre Passgenauigkeit zu hinterfragen, damit die Menschen auch wirklich die Hilfen erhalten, die sie benötigen.

Schaffert begrüßte die Mittelerhöhung für das Deckenerneuerungsprogramm im Straßenbau auf 1,3 Millionen Euro, schlug unter Beteiligung der Wirtschaft eine kreisweite Vernetzung der Jugendtechnikschule Taubertal und die Erarbeitung eines Konzepts zur Gewinnung von Hausärzten vor.

„Eine derartige Verschuldung innerhalb von drei Jahren hat es noch nie gegeben“, meinte Schaffert und erläuterte, dass der Schuldenstand von knapp 15 Millionen auf 63,625 Millionen Euro steige. Er hoffe auf keine noch höher steigenden Baukosten, um diese Herausforderungen zu stemmen.

Freie Wähler

Klaus Kornberger (Freie Wähler) ging ebenfalls auf die Zahlen ein und sprach von einer behutsamen Erhöhung des Hebesatzes bei der Kreisumlage, die für ein partnerschaftliches Miteinander von Landkreis und Kommunen stehe. Durch die gestiegene Steuerkraft flössen damit 4,8 Millionen Euro mehr in die Landkreiskasse. Als Kraftakt bezeichnete er den Investitionsschwerpunkt Berufliche Schule Wertheim mit 46,5 Millionen Euro.

Bei den Kreisstraßen wünschten sich die Freien Wähler kostengünstigere und schnellere Lösungen durch das Deckenprogramm. Nicht immer sei ein Vollausbau notwendig. Kornberger mahnte auch, die Gebäudeunterhaltung nicht zu vernachlässigen. Ein besonderes Augenmerk legte er auf die Schulsozialarbeit, die mittlerweile knapp 24 Stellen im Landkreis ausmache. Die Kommunen trügen nicht mehr nur ein Drittel der Kosten, sondern lägen bei über 50 Prozent, was von den Rahmenbedingungen her zu überdenken sei.

SPD

Ute Schindler-Neidlein (SPD) stellte ihre Rede unter das Motto „Respekt, Zukunft, Zuversicht“ und nannte die Investitionsschwerpunkte der kommenden Jahre eine große Herausforderung. In der zunehmenden Digitalisierung der Verwaltung sieht sie die Chance, Synergieeffekte zu erzielen und Personal zu reduzieren. Der Sozialhaushalt mit seinen 85,3 Millionen Euro, davon 55,6 Millionen Euro aus dem Kreishaushalt, bezeichnete sie als alternativlos, auch wenn er sich jährlich erhöhe. Grund seien gestiegene Kosten bei der Eingliederungshilfe, die durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erwartbar seien. Ein weiterer Aspekt seien die wieder steigenden Flüchtlingszahlen.

Die Fraktionsvorsitzende sah außerdem noch „Luft nach oben“ im Bereich von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Dächern und vermisst den organisatorischen Startschuss der Bio-Muterregion durch den Regionalmanager. Sie plädierte zudem für einen weiteren Ausbau des ÖPNV-Angebots und rief die Bürger dazu auf, dieses auch wahrzunehmen.

Bündnis90/Die Grünen

Auch Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen) fragte, warum das Projekt die Bio-Musterregion nicht vorankomme und die Themen, die im Bewerbungsprozess beschlossen wurden, nicht erkennbar sind. Die Personen, die daran mitgewirkt hätten, warteten darauf, eingebunden zu werden. Zudem schlug er vor, das Klimaschutzkonzept des Landkreises auf der Grundlage des Landesklimaschutzgesetzes zu überarbeiten.

Moritz bemängelte auch die Vernachlässigung der Infrastruktur entlang der Tauber- und der Frankenbahn. Tunnel, Bahnhöhe, Haltestellen und etliches mehr seien dringend zu sanieren. In diesem Zusammenhang sprach er auch von der Verstetigung des Frankenbahntakts als Herzensangelegenheit der Grünen.

Auch Moritz ging auf steigende Flüchtlingszahlen ein und bat die Verwaltung, Ehrenamtliche zu unterstützen, die in diesem Bereich tätig seien. Außerdem wies er auf fehlenden Wohnraum in passender Größe hin und regte an, auf die Kreisbau, von der der Kreis Anteile besitze, Einfluss zu nehmen, um den Geschossbau zu fördern.

FDP

„Nach Auffassung unserer Fraktion ist die Kreisumlage . . . der finanzielle Beitrag der Städte und Gemeinden für die Tatsache, dass der Main-Tauber-Kreis mit seinem Sozialhaushalt die Probleme und Schieflagen seiner Städte und Gemeinden löst. Es sind die Bürgerinnen und Bürger unserer Städte und Gemeinden für die unser Sozialetat umgesetzt werden muss“, so Albrecht Rudolf für die FDP. Er plädierte, sich beim Thema Kosten ehrlicher zu machen und hätte auch mit einer Kreisumlage von 30 Punkten leben können.

Bei den Sozialausgaben stellte er sich an die Seite Schafferts und forderte eine stetige Prüfung der Wirksamkeit von Leistungen. Allein für Gas schlügen die Energiepreissteigerungen mit einer Million Euro zu Buche. Vor diesem Hintergrund müssten Energieeinsparmöglichkeiten in allen landkreiseigenen Gebäuden geprüft werden. Abschließend blickte er auf die mittelfristige Finanzplanung, die ihn bei der riesigen Schuldenlast bedenklich stimme.

AfD

Roland Ehrmann (AfD) meinte, man müsse mit Blick auf die Ausgaben auf ein Erstarken der Wirtschaftslage hoffen. hvb