Hohe Flüchtlingszahl stellt den Landkreis vor große Herausforderungen

Mit Zuversicht will der Main-Tauber-Kreis in die Zukunft blicken, doch die Herausforderungen sind groß: Flüchtlingsunterbringung, hohe Investitionen in Bauprojekte, steigende Sozialausgaben. Die FN sprachen mit Landrat Christoph Schauder über die Situation.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Main-Tauber-Kreis. Optimismus gepaart mit Pragmatismus sind prägend für die Arbeitsweise von Landrat Christoph Schauder. Mit seinen Vorstellungen hält er nicht hinter dem Berg, auch wenn er genau abwägt, was er wann zu wem sagt. Als Landrat ist er nämlich nicht nur Verwaltungschef einer stattlichen Behörde mit knapp 1000 Mitarbeitenden, sondern auch Politiker. Gerade beim Kampf um die Verstetigung des Stundentakts auf der Frankenbahn oder der Beseitigung des Doppelbahnübergangs in Königshofen hat er immer wieder klar Stellung bezogen. Auch aus seiner Meinung zur Unterbringung von Flüchtlingen macht er kein Hehl.

Landrat Christoph Schauder in seinem Büro im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. © Bild Heike von Brandenstein

Putin hat die Infrastruktur in den Fokus seiner Angriffe genommen – vielerorts haben die Menschen in der Ukraine keinen Strom und kein Gas. Es steht zu befürchten, dass noch mehr Menschen auch zu uns fliehen. Wie sieht die Unterbringungssituation im Main-Tauber-Kreis aus?

Mehr zum Thema „Landratsviertele“ Namenszusatz als Marke eingetragen Mehr erfahren FN-Video-Reportage Angespannte Flüchtlingslage im Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren

Christoph Schauder: Die Lage ist dynamisch. Wir haben jetzt, Ende 2022, mehr Menschen in Baden-Württemberg untergebracht als während des ersten Flüchtlingsstroms 2015/16 zusammen. Die derzeitige Flüchtlingsthematik läuft außerdem eher im Verborgenen ab und ist für die meisten Menschen zwar wahrnehmbar, aber eben nicht so sichtbar, wie die an der Autobahn entlanggehenden Trecks vor sechs oder sieben Jahren. Die unmittelbare Kriegshandlung in der Ukraine und andere Krisen, wie die Sicherstellung der Energieversorgung oder die Inflation stehen eher im Fokus. Das macht es gerade, was die Unterbringung angeht, nicht einfacher. Die aktuelle Thematik ist zweigeteilt. Wir haben die Zeit Ende Februar, Anfang März, als Putin in die Ukraine einmarschiert ist. Da haben wir Unterkünfte hochgefahren, wie die Notunterkunft in unserer Schulturnhalle bei den Beruflichen Schulen in Bad Mergentheim, die wir Gott sei Dank nicht benötigt haben. Wir wurden in dieser Phase hervorragend von den Städten und Gemeinden unterstützt. Doch dann sind uns über die staatlichen Stellen viel weniger geflüchtete Menschen zugewiesen worden als wir vermutet haben. Viele sind bei Verwandten und Bekannten oder privat untergekommen. Ab Mai, Juni wurden die Unterkünfte deshalb wieder zurückgefahren. In der zweiten Julihälfte sind dann die Zuweisungszahlen vom Bund an Baden-Württemberg sprunghaft angestiegen, so dass der Druck auf die unteren Aufnahmebehörden in den Landkreisen angezogen hat. Seit Juli sind wir in einem Hamsterrad, mit Hochdruck Unterbringungskapazitäten zu akquirieren und mit Hochdruck Personal aufzubauen. Uns ist es jetzt gelungen, unsere Kapazitäten auszubauen: Wir haben mit der Gemeinschaftsunterkunft „Zwischen den Bächen“ in Bad Mergentheim oder mit der Containeranlage in Unterwittighausen Möglichkeiten. Hinzu kommen die bezugsbereite ehemalige Turmbergschule in Königshofen, die frühere Post in Tauberbischofsheim, die ehemalige Standortverwaltung oder das Kasernengebäude auf dem Laurentiusberg. Aktuell müssen wir keine Notunterkunft belegen, ich kann aber nicht garantieren, dass das so bleibt.

Wie stellen sich denn aktuell die Zahlen dar?

Schauder: Im Oktober wurden uns 64, im November 58 und im Dezember 85 geflüchtete Menschen zugewiesen. Das sind nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern auch geflüchtete Menschen aus anderen Teilen der Welt und Ortskräfte aus Afghanistan.

Gibt es Liegenschaften von Bund oder Land im Landkreis, die nicht für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung gestellt werden?

Schauder: Die Thematik kennen wir aus der Berichterstattung, bei uns sind solche Fälle aber nicht bekannt.

Wie sieht es denn mit dem Unterkunftsgebäude in der früheren Prinz-Eugen-Kaserne in Külsheim aus? Sie hatten per Eilentscheidung den Kauf beschlossen, dem die Stadt als Eigentümerin aber nicht zustimmen will.

Schauder: Wir sind in einem engen, konstruktiven Austausch mit der Stadt Külsheim. Zielsetzung beider Beteiligten ist, dass man es uns ermöglicht, dort im Laufe des Jahres 2023 geflüchtete Menschen unterzubringen. Der einzige Unterschied wird sein, dass wir nicht, wie ursprünglich angenommen, Eigentümer, sondern Mieter sind.

Der Landkreis ist für die vorläufige Unterbringung zuständig, die Städte und Gemeinden für die Anschlussunterbringung. Kommt es da manchmal zu Staus?

Schauder: Diese Thematik gibt es in jedem der 35 Landkreise in Baden-Württemberg. Das hängt damit zusammen, dass es für die Kommunen teilweise noch schwerer ist, Unterkünfte zu finden, weil es bei der kommunalen Anschlussunterbringung auch um andere Quadratmeterzahlen wegen des längerfristigen Unterbringungsansatzes dort geht. Wir versuchen uns innerhalb der kommunalen Familie nach Möglichkeit abzustimmen und Lösungen zu finden. Wenn wir als Landkreis geflüchtete Menschen allerdings länger in unseren Unterkünften wohnen lassen, bleiben wir auf den Kosten sitzen, weil uns das Land Baden-Württemberg nur bis zum Tag X – also maximal 24 Monate – die Kosten erstattet.

Ansonsten aber funktioniert die Abrechnung mit dem Land?

Schauder: Die Abrechnung mit dem Land funktioniert gut. Bei der Spitzabrechnung operiert das Land mit Abschlagszahlungen bis zu 60 Prozent. Das nehmen wir auch in Anspruch und das finde ich sehr, sehr gut.

Befürchten sie weiter steigende Flüchtlingszahlen?

Schauder: Das ist ein Blick in die Glaskugel. Wir rechnen aber damit, dass die Zuweisungszahlen des Landes über den Jahreswechsel hinweg hoch bleiben. Was ich aber sagen kann, ist, dass jeder geflüchtete Mensch, der zu uns kommt, auch untergebracht wird – und zwar ohne Wenn und Aber. Dies ist nicht nur unsere gesetzliche Aufgabe, sondern auch unsere moralische Verpflichtung.

Der Pachtvertrag mit dem Land für Kloster Gerlachsheim läuft im Mai aus. Das Kloster wird an das Land zurückgegeben. Der Kreis hat nach der Schließung des Altenheims für eine Nachnutzung gesorgt. Wie ist der Stand der Dinge?

Schauder: Zum 11. Mai 2023 fällt das Kloster zurück an das Land. Das Land übernimmt alle Mietverträge bei Übernahme. Das ist eine gute Botschaft. Denn wenn das Kloster zurückgegeben wird, fallen bei uns auch Kosten, wie Bauunterhalt, weg. Da reden wir schon über eine jährliche Summe von rund 300 000 Euro.

Kommen wir zum nächsten Kloster: Bronnbach. Wie sieht die Situation da aus?

Schauder: Zunächst einmal: Ich bekenne mich zum Kloster. Es ist ein Denkmal von nationalem Rang und hat für uns als Landkreis überregionale Strahlkraft. Es ist klar, dass das Kloster sich nicht von alleine tragen kann. Es ist aber auch so, dass wir als Verwaltung die letzten eineinhalb Jahre genutzt haben, um umzustrukturieren. Die zentrale Weichenstellung war die Bündelung aller kulturellen Aktivitäten in einem Amt. Zum 1. Oktober haben wir das Amt für Kultur und Tourismus aus der Taufe gehoben. Dazu gehört auch Kloster Bronnbach. Ein Kritikpunkt aus dem Kreistag war zu Recht, dass die Veranstaltungen zu defizitär wären. Das habe ich auch so gesehen, weshalb wir unser Kulturprogramm umgestaltet haben. Wir bieten keine Events mehr, bei denen wir schon im Vorfeld wissen, dass wir da einen fünfstelligen Betrag obendrauf legen müssen. Der Kulturbetrieb im Kloster soll sich zudem mit anderen Spielstätten und Akteuren im Landkreis vernetzen.

Die Stars von früher, wie Iris Berben, Anne Sofie von Otter oder Ulrich Tukur sind damit weg?

Schauder: Sag’ niemals nie. Wichtig war es aber, beim Kreistag das Vertrauen zu schaffen, dass wir die Kosten bei Kulturveranstaltungen im Kloster im Blick haben. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wieder Veranstaltungen mit Topstars stattfinden. Aber es darf keinen Automatismus geben.

Wie sieht es mit weiteren Plänen für Kloster Bronnbach aus?

Schauder: Wir haben in den Haushalt für das kommende Jahr 200 000 Euro für ein Gesamtgebäudekonzept eingestellt. Fachleute sollen Handlungsbedarfe feststellen und uns raten, was wann gemacht werden soll.

Und wie gestalten sich aktuell die Pläne des vertraglich mit dem Pächter vereinbarten Umbaus der ehemaligen Schreinerei zum Bursariat II?

Schauder: Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Kreistag im Oktober 2021 mit überwältigender Mehrheit ein Projektmoratorium aufgrund großer Haushaltsrisiken beschlossen. Dafür bin ich dem Gremium sehr dankbar, weil die Umsetzung ein finanzieller Blindflug geworden wäre. Die letzte Kostenrechnung ging von 8, 341 Millionen Euro netto aus. Jetzt wären es sehr wahrscheinlich Kosten zwischen zehn und 15 Millionen Euro für diese freiwillige Leistung des Landkreises. Und das ist alles in eine Zeit gefallen, in der wir bei Pflichtaufgaben mit extremen Kostensteigerungen konfrontiert waren, wie beim Beruflichen Schulzentrum Wertheim oder der Straßenmeisterei Külsheim.

Wie laufen die Nachverhandlungen mit dem Pächter?

Schauder: Zielsetzung ist, die Zukunft des Klosters Bronnbach in einem vertrauensvollen Miteinander zu gestalten, bei dem Kosten und Nutzen fair verteilt sind. Es laufen momentan Gespräche und Verhandlungen – ganz unaufgeregt und unemotional.

Da hört man auch anderes.

Schauder: Man hört immer viel. Ich bin für vieles bekannt, aber nicht für emotionale Verhandlungen. Ich habe eine klare Agenda, was das Kloster angeht. Transparenz ist für mich das oberste Gebot der Stunde bei diesem Thema. Ich habe immer mit offenen Karten gespielt. Bereits im Juli 2021 habe ich dem Pächter angekündigt, dass ich dem Kreistag mit Blick auf das Bursariat II ein Moratorium vorschlagen werde. Aber abgesehen vom Bursariat II: Was wir brauchen, ist ein sauberes vertragliches Konstrukt, das auch von beiden Seiten wirklich gelebt werden kann.

Anderes Thema: Was glauben Sie, kommt mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes finanziell noch auf den Landkreis zu?

Schauder: Auf Landesebene geht man von einem Anstieg von 40 bis 120 Prozent aus. Wir rechnen derzeit mit einer Steigerung von 50 bis 60 Prozent für den Kreis. Das ist gewaltig. Fielen bislang pro Monat Kosten in Höhe von 3600 Euro an, reden wir jetzt über 5600 bis 6000 Euro pro Leistungsberechtigtem. Bei 1000 berechtigten Personen im Landkreis kommt eine ganz erhebliche Kostensteigerung auf den Sozialetat zu.

Welcher Bereich wird besonders teuer?

Schauder: Vor allem die Assistenzleistungen. Das stellt unseren Haushalt vor große Herausforderungen. Dennoch: Vom Ansatz her ist das Bundesteilhabegesetz eine gute und wichtige Sache, denn es ermöglicht mehr Individualität und mehr Teilhabe.