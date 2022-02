„Hohe Altersstruktur“ im Kreis

Main-Tauber-Kreis. Landrat Christoph Schauder und Sozialdezernentin Elisabeth Krug trafen sich kürzlich mit dem geschäftsführenden Vorstand des Kreisseniorenrats Main-Tauber-Kreis zum jährlichen Erfahrungsaustausch. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Gespräch in den virtuellen Raum verlegt.

„Die Arbeit des Kreisseniorenrates ist sehr wichtig, nicht zuletzt da der demografische Wandel immer weiter voranschreitet. Der Main-Tauber-Kreis ist ein Landkreis mit einer sehr hohen Altersstruktur“, sagte Landrat Christoph Schauder im Rahmen des Austauschs. Er sicherte dem Kreisseniorenrat „die Unterstützung des Landkreises zu, wo dies möglich ist, nicht nur in finanzieller Hinsicht.“

„Die Aufgaben des Kreisseniorenrates liegen auf der Hand, vor allem wegen des Fortschreitens des Alterungsprozesses in der Gesellschaft“, erklärte Sozialdezernentin Elisabeth Krug. Die Themen, die das Gremium bewegen, sind vielfältig. Außer der Corona-Pandemie sind dies etwa die fortschreitende Digitalisierung, die Attraktivität des Ehrenamts oder die Zertifizierung von seniorenfreundlichen Services in Geschäften. Natürlich sei die Aufgabenbewältigung aufgrund der Pandemie nicht so möglich wie gewöhnlich. Aufgaben gebe es aber dennoch genug, sagte der Vorsitzende des Kreisseniorenrats, Robert Wenzel.

Das Gremium setzt sich aktuell für die Gründung von Stadtseniorenbeiräten ein. Stellvertretender Vorsitzender Walter Ruf berichtete, dass in Wertheim und Freudenberg bereits erfolgreich ein solches Gremium etabliert worden sei. Auch in anderen Kommunen des Landkreises soll eine solche Institution initiiert werden. Vereinzelt würden hierzu bereits Gespräche geführt.

Zudem soll der Bedarf für eine kostenfreie Wohnraumberatung im Landkreis geklärt werden. Die Beteiligten einigten sich darauf, diese Themen in einer Präsenzrunde mit den Städten und Gemeinden darzustellen und zu diskutieren. Außerdem will sich der Vorstand des Kreisseniorenrats für ein stationäres Hospiz im Main-Tauber-Kreis einsetzen.

Beim Austausch mit dem Landrat berichtete der Kreisseniorenrat, dass mit der Betreuungsbehörde des Landratsamts und dem Betreuungsverein der Lebenshilfe eine Vorsorgemappe herausgegeben wurde. Diese ist vor der Pandemie regelmäßig in Senioreneinrichtungen oder -gruppen vorgestellt worden. Mittlerweile erfolgt die verteilung der Mappen über die Kommunen und teilweise auch über die Kirchengemeinden. Die erste Auflage umfasst 10 000 Exemplare. Der Landkreis hatte sich finanziell an der Umsetzung beteiligt.

Alle Teilnehmenden waren sich einig, dass dieser regelmäßige Austausch beibehalten werden und den ohnehin engen Kontakt zwischen der Sozialdezernentin und dem Kreisseniorenrat ergänzen soll. lra