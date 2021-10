Hilfe für Familien im Kreis notwendiger denn je

Im Familienbericht (siehe Artikel oben) wird immer auch ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung im Main-Tauber-Kreis geworfen. Silvia Ziegler stellte in ihrem Vortrag fest, dass die Kreisbevölkerung schrumpfe, weil die Sterberate die der Geburten übersteige. Das Durchschnittsalter betrage 45,5 Jahre und liege vor Baden-Baden an vorletzter Stelle in Baden-Württemberg. Der Anteil der unter Dreijährigen werde nur noch gering steigen. Und es gebe über 7000 Kinder, die bald die Grundschule besuchen werden, was eine Herausforderung für die Schulträger darstelle. Insgesamt nehme die Zahl der Minderjährigen und der möglichen Erwerbstätigen ab, die der Senioren und der Hochbetagten zu. Zudem gebe es weiterhin eine leichte Zunahme von Haushalten mit Alleinerziehenden von Minderjährigen. Jedes sechste Kind werde von nur einem Elternteil erzogen, was ein erhöhtes Armutsrisiko bedeute.

Andreas Lehr (CDU) merkte an, dass beim Blick auf die Bevölkerungsentwicklung geschaut werden müsse, wo die Attraktivität des Landkreises gesteigert werden könne, und welche Faktoren es gebe, die nicht selbst beeinflussbar seien. In diesem Zusammenhang sprach er sowohl die Zuwanderung als auch den Zuzug an.

Dr. Hannes Vüllers wurde als Vertreter des Gesundheitswesens neues Mitglied des Jugendhilfeausschusses und von Landrat Christoph Schauder verpflichtet.

Die positive Entwicklung des Jugendfonds stelle nach einem Tiefstand im Jahr 2017 Dr. Michael Lippert fest. Diese sei mit Bußgeldeinnahmen, den Verzicht von Sitzungsgeldern von Kreistagsmitgliedern sowie Spenden zu begründen. Einnahmen in Höhe von gut 11 000 Euro stünden Auszahlungen für Familien in Notsituationen in Höhe von knapp 9000 Euro gegenüber. Der Saldo zum Jahresende 2020 habe bei rund 70 000 Euro gelegen. Kurzfristig und unbürokratisch werde bei Mietkautionen, Babyausstattung, Freizeiten sowie Strom- und Heizkosten – in der Regel auf Darlehensbasis – geholfen, um eine konkrete Krise abzufangen. Die Ausschussmitglieder begrüßten den Jugendfonds als wichtige Ergänzung zu bereits bestehenden Hilfesystemen. hvb