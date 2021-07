Helfer sind tief bewegt

Main-Tauber-Kreis. Der Zug Hochwasser des Katastrophenschutzes aus dem Main-Tauber-Kreis ist am Mittwochabend von seinem Einsatz im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz zurückgekehrt. Kreisbrandmeister Andreas Geyer und die Bürgermeisterin von Tauberbischofsheim, Anette Schmidt, nahmen die Rückkehrerin und die Rückkehrer in Empfang. Geyer dankte für die großartige Leistung in den schweren Tagen und zeigte sich überaus froh, dass alle Einsatzkräfte wieder gesund zurückgekehrt sind. Die Aktiven hätten den Menschen im Ahrtal einen großen Dienst erwiesen und dabei „außergewöhnliche Dinge“ sehen müssen. „Ich bin stolz darauf, eine so tolle Truppe zu haben“, so Geyer. Ständig habe er mit Zugführer Jürgen Segeritz Kontakt gehalten, um jederzeit über die Lage informiert zu sein und auch Landrat Christoph Schauder auf dem Laufenden zu halten. Geyer übermittelte auch den Dank und die Anerkennung des Landrats. Bürgermeisterin Schmidt dankte im Namen der Kreisstadt sowie auch ihrer Rathauschef-Kollegen aus Wertheim und Lauda-Königshofen. „Die Bilder im Fernsehen berühren uns alle, doch diese können längst nicht ausdrücken, was Sie vor Ort erlebt haben.“. Sie drückte ihren Respekt für die geleisteten Dienste aus.

Tief bewegt von dem, was sie gehört und gesehen haben, waren alle zurückgekehrten Kräfte des Katastrophenschutzes. Zugführer Jürgen Segeritz sprach von „unvorstellbarem Leid“, das man erleben musste. Etwa 40 000 Menschen waren von dem Hochwasser betroffen, rund 30 Quadratkilometer ist das Schadensgebiet groß – dies sprenge alle bisherigen Dimensionen. Segeritz würdigte die hervorragende Disziplin bei der Hilfeleistung. Der Teamgeist unter den Feuerwehrkräften sei phänomenal gewesen. „Es war mir eine Ehre, den Zug anzuführen. Zugleich müssen wir demütig sein und dürfen uns nicht als Helden fühlen. Die wahren Helden sind die vielen zivilen Helfer, die vor Ort mit anpacken“, sagte Segeritz.

Der Zug Hochwasser richtete ein Lagezentrum für Altenburg ein, das von den nachfolgenden Feuerwehr-Einsatzkräften weiter genutzt werden kann. Darüber hinaus begannen die Aktiven, Häuser zu begutachten,in Absprache mit den Bewohnern den Schlamm herauszuschaffen sowie das Wasser mit Hochleistungs-Tauchpumpen herausbefördern. lra