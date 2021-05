„Heldinnen“ in den Alltag verabschiedet

Kupferzell. Elf Fachschülerinnen schlossen ihren Besuch an der Fachschule für Landwirtschaft in der Fachrichtung Hauswirtschaft in Kupferzell mit der Berufsbezeichnung „Fachkraft für Hauswirtschaft“ erfolgreich ab. Die Fachschule des Landwirtschaftsamts des Hohenlohekreises bietet diese Ausbildung alle zwei Jahre als Teilzeitangebot in Kupferzell an.

Gabriele Dreas-Lutz, Fachdienstleiterin für Ernährung, Hauswirtschaft und Fachschule, betonte, unter welchen besonderen Bedingungen die Fachschülerinnen diesen Lehrgang gemeistert haben. „Nichts ist beständiger als der Wandel“, gab sie den Absolventinnen für die Zukunft mit.

Die Corona-Krise verlangte den Schülerinnen zwar einiges ab, um Haushalt, Beruf und Schule zu koordinieren, doch sie birgt auch neue Chancen: Nachhaltigkeit, Hygiene und Speisenzubereitung im Haushalt sind durch den Lockdown aktueller denn je. Einkäufe müssen langfristig geplant werden, die Verbraucher kochen wieder vermehrt selbst, in manchen Familien ist das Budget durch Kurzarbeit knapper. Das bedeutet, es muss „gehaushaltet“ werden. Upcycling und Nähen ist nicht zuletzt durch die Alltagsmasken wieder in den Fokus gerückt. Die Wohnung sauber zu halten und auch gemütlich einzurichten, spielte im vergangenen Jahr eine wichtige Rolle, da sich die Menschen schon lange nicht mehr so viel in den eigenen vier Wänden aufgehalten haben. Mit Fertigkeit und Fähigkeiten in den genannten Bereichen der Haushaltsführung besitzen die Fachschülerinnen auch das Zeug zu echten Alltagsheldinnen.

Die Absolventinnen: Ella Anselm, Natalja Buldakow, Franziska Diemer, Herta Fahrbach, Sarah Hummel, Christiane Koppenhöfer, Mihaela Teodora Maria-Hertrich, Kristin Neigert, Heike Savic-Maras, Rosemarie Schmitz und Carolin Steinbach. Als Jahrgangsbeste schloss Carolin Steinbach aus Pfedelbach-Unterhöfen ab. Dr. Wolfgang Eißen, Dezernent und Amtsleiter des Landwirtschaftsamts, übermittelte seine Glückwünsche: „Besonders freut uns, dass die Jahrgangsbeste von einem landwirtschaftlichen Betrieb stammt“.

Derzeit bereiten sich acht der elf Absolventinnen auf die Abschlussprüfung zur Hauswirtschafterin vor. Diese kann nach der Fachkraftprüfung ergänzend abgelegt werden und gilt als staatlich anerkannter Berufsabschluss. Mit diesem Abschluss kann dann auch eine Weiterbildung oder Fortbildung begonnen werden.

Am Donnerstag, 1. Juli, von 18 bis 20 Uhr, findet ein Infoabend zum neuen Kurs, der im September starten wird, statt. Die Anmeldung erfolgt unter http://webinare-lawiamt.lra-hok.de

