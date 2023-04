Handwerksbetriebe der Region überwiegend optimistisch

Main-Tauber-Kreis. Trotz gestiegener Energiepreise und hoher Inflation blicken die Handwerksbetriebe in der Region Heilbronn-Franken weitgehend positiv in die Zukunft. Das geht aus den Ergebnissen der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer hervor, die im März durchgeführt wurde.62 Prozent der Befragten bewerten ihre aktuelle Lage als „gut“ (4. Quartal 2022: 61,1 Prozent). Nur noch jeder zehnte Betrieb (10,3 Prozent) bewertet seine Geschäftslage als schlecht (4. Quartal 2022: 15,3 Prozent). Bei den Erwartungen für das zweite Quartal 2023 macht sich die Frühjahrsbelebung bemerkbar. Der Handwerkskammerpräsident betont aber, dass der Aufwärtstrend nicht alle Branchen im Handwerk gleichermaßen erfasst. „Insbesondere der Bausektor hat stark zu kämpfen. Aufgrund der heftigen Preissteigerungen springen nach wie vor viele Bauherren ab. Hält dieser Trend an, könnte es für zahlreiche Betriebe in den nächsten Monaten eng werden“, sagt Ulrich Bopp.

