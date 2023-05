Härtefallhilfe für private Haushalte

Stuttgart/Main-Tauber-Kreis. „Ab sofort können private Haushalte, die mit Öl und anderen nicht leitungsgebundenen Energieträgern heizen, eine Härtefallhilfe rückwirkend für das Jahr 2022 beantragen. Diese soll Haushalte entlasten, die im Jahr 2022 von besonders starken Preissteigerungen bei Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets, Holzhackschnitzeln, Holzbriketts, Scheitholz und Kohle beziehungsweise Koks betroffen waren“, weist Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart hin.

Die Härtefallhilfe ist vorgesehen für Privathaushalte, die vom 1. Januar bis 1. Dezember 2022 mindestens eine Verdoppelung ihrer Energiekosten hinnehmen mussten. Erstattet werden 80 Prozent der Mehrkosten, die über die Verdoppelung der Energiepreise hinausgehen.

Basis der Berechnung ist ein bundesweiter Referenzpreis des jeweiligen Energieträgers im Jahr 2021. Das Land rechnet mit bis zu 500.000 Anträgen. „Gerade im Ländlichen Raum heizen viele Haushalte mit Öl oder Holz, die bei den bisherigen Hilfsmaßnahmen des Bundes bislang keine Berücksichtigung fanden. Vor dem Hintergrund ist es gut, dass die Härtefallhilfen nun endlich beantragt werden können“, so Landtagsabgeordneter Wolfgang Reinhart. Die Hilfe kann über ein Online-Portal beantragt werden, das am 8. Mai in Baden-Württemberg freigeschaltet wurde. Daneben wurde auch eine Telefonhotline (0711 - 126 1600) beim zuständigen Umweltministerium eingerichtet, die Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr besetzt ist. Über die Telefon-Hotline können auch Papieranträge angefordert werden. Allerdings verzögert sich bei Anträgen auf Papier die Auszahlung der Hilfen. Online eingereichte Anträge werden schneller bearbeitet. „Papieranträge sollten nur in Ausnahmefällen gestellt werden, zum Beispiel, wenn kein Zugang zum Internet möglich ist“, empfiehlt Reinhart. pmwr