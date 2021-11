Grüne im Landkreis sehen sich im Aufwind

Main-Tauber-Kreis. Die aktuell wieder stark ansteigenden Corona-Inzidenzen auch im Main-Tauber-Kreis machten ein strenges Hygiene-Konzept notwendig: Mit der gewissenhaft kontrollierten 3G-Regel konnten die Grünen Main-Tauber jedoch ihre Kreismitgliederversammlung im Gründerzentrum Tauberbischofsheim in Präsenz durchführen.

Die Kreisvorsitzenden Birgit Väth und Corvin Schmid berichteten nicht nur über zwei anstrengende und erfolgreiche Wahlkämpfe für den Landtag und den Bundestag, sondern auch über weitere Aktivitäten im Main-Tauber-Kreis.

Ein starker Mitgliederzuwachs und die Gründung der Ortsverbände in Lauda-Königshofen und im Oberen Bezirk für die Kommunen Creglingen, Niederstetten und Weikersheim hätten viel neuen Schwung gegeben. Nie zuvor hätten sich so viele Mitglieder und Helfer in den Wahlkämpfen engagiert. Ein „super engagiertes Wahlkampfteam“ habe das beste Bundestagswahlergebnis aller Zeiten für die Grünen möglich gemacht, freute sich Birgit Väth. Die hoch gesteckten Erwartungen seien dennoch nicht erfüllt worden. Ansatzpunkte dafür, neue Wählerinnen und Wähler für die Grünen im Main-Tauber-Kreis zu gewinnen, diskutierte die Versammlung auf der Grundlage einer Auswertung des Wahlergebnisses von Thomas Tuschhoff.

Leider hätten die Grünen kein Abgeordnetenmandat im Landtag und Bundestag errungen. Birgit Väth freute sich jedoch darüber, mit MdL Armin Waldbüßer aus Obersulm und MdB Dr. Sebastian Schäfer aus Esslingen zwei Betreuungsabgeordnete für den Kreis bekommen zu haben, die sich als Ansprechpartner und Verbindung in die Parlamente zur Verfügung stellen.

Über den Koalitionsvertrag für die neue Bundesregierung, der aktuell ausgehandelt wird, werden alle Mitglieder online abstimmen können. Vor diesem Mitgliederentscheid soll es im Main-Tauber-Kreis eine virtuelle Kreismitgliederversammlung geben, in der die Vor- und Nachteile mit dem Betreuungsabgeordneten Dr. Sebastian Schäfer diskutiert werden. Diese Diskussion soll die Meinungsbildung unter den Mitgliedern unterstützen.

Neben den arbeitsreichen Wahlkämpfen hat der Kreisverband eine Besichtigung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage durchgeführt. Hierbei gebe es einen Zielkonflikt auch innerhalb der Grünen vor Ort zwischen Klimaschützern, die sich für die erneuerbaren Energien einsetzen, und anderen, die den Verlust wertvollen Ackerlands für die Lebensmittelproduktion befürchten. Zu diesem Konflikt wollen die Kreisgrünen eine Veranstaltung mit Referenten aus beiden Lagern organisieren, um nach Lösungen zu suchen.

Kommunalpolitiker haben sich zuletzt zu einem Vernetzungstreffen in Gerlachsheim getroffen. Das nächste Treffen im Frühjahr dreht sich um die Mobilität, das im Herbst um das Klimaschutzkonzept des Landkreises.

Die Ortsverbandssitzungen in Bad Mergentheim wurden rein virtuell durchgeführt, berichtete Ortsvorstand Corvin Schmid. Es habe sich eine „Arbeitsgruppe Verkehr“ gegründet, die derzeit ein neues Mobilitätskonzept für Bad Mergentheim ausarbeite.

Der im Frühjahr gegründete Ortsverband Lauda-Königshofen sei überaus rege, berichtete Vorsitzende Christina Sack. Bei den monatlichen Treffen hätten Themen im Mittelpunkt gestanden wie Verkehr, rechte Strukturen und Biolandbau. Demnächst wolle sich der Ortsverband mit dem als ökologisch tot geltenden Grünbach beschäftigen.

Der erst im Sommer gegründete Ortsverband Oberer Bezirk führte eine sehr gut besuchte Veranstaltung zum Thema Klimawandel im östlichen Main-Tauber-Kreis mit dem Meteorologen Guido Lawenstein durch. „Bei der Bürgermeisterwahl in Weikersheim hat der Ortsverband den Bewerber Nick Schuppert unterstützt“, so Ortsverbandsvorsitzende Antonia Heyder.

In Tauberbischofsheim gibt es keinen eigenen Ortsverband mehr. Es fanden jedoch politische Stammtische statt, die von Gunter Schmidt organisiert wurden. In Vorbereitung sei die formale Neugründung eines eigenen Ortsverbands in der Kreisstadt.

Schließlich mussten noch Wahlen für die Landes- und Bundesdelegiertenversammlungen durchgeführt werden. Zur Landesdelegiertenversammlung werden Dr. Heiner Kücherer und Johannes Clausen fahren. Ersatzdelegierte sind Birgit Väth und Detlev Lüdtke. Auf der Bundesdelegiertenversammlung wird der Kreisverband von Birgit Väth vertreten. Ersatzdelegierte sind Corvin Schmid und Dr. Heiner Kücherer.