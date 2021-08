Gründer können sich beraten lassen

Main-Tauber-Kreis. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres förderte die L-Bank 454 Unternehmen aller Branchen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Das Darlehensvolumen liegt bei 141,6 Millionen Euro. Insgesamt wurden Investitionen von 191,9 Millionen Euro angeregt. Mehr als 430 neue Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen. Unter den geförderten Unternehmen sind 83 Gründerinnen und Gründer. Sie erhielten Darlehen über 15,8 Millionen Euro. An 371 etablierte mittelständische Unternehmen wurden 125,8 Millionen Euro Fördermittel ausgezahlt.

Die Finanzierungsangebote der L-Bank richten sich an alle, die ein Unternehmen gründen oder übernehmen wollen oder einen bereits etablierten Betrieb führen. Gemeinsam mit den Wirtschaftskammern und der Bürgschaftsbank bietet die L-Bank regelmäßig Finanzierungssprechtage an. Fachleute beraten dabei zu den Themen Gründung, Selbstständigkeit und Finanzierung. Termine in der Region und Anmeldungen zu den Finanzierungssprechtagen nehmen Martin Neuberger von der IHK unter Telefon 07131/ 9677-112 und Marc Zendler von der HWK unter Telefon 07131/ 791-170 entgegen. Weitere Infos zu den Beratungsmöglichkeiten und Förderprogrammen der L-Bank unter www.l-bank.de/beratung oder unter Telefon 0711/122-2345.